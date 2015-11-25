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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 08:10 BJT

金砖国家：11月24日股汇市收盘纵览

路透11月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月24日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报839.3点，下跌0.22%。

中国股市：沪综指小幅收升，券商板块受消息刺激逆势走强

中国汇市：人民币微收升交投淡静，纳入SDR评估前料难现大波动

香港股市：恒指下跌，金属价格走软打压资源股

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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,284.189点，上涨0.28%。

巴西汇市：在巴西央行宣布美元回购交易中抛售5亿雷亚尔(1.35亿美元)后，雷亚尔跳升0.98%。本月央行已经进行了七次抛售。央行通常在年底扩大抛售规模，以缓解市场美元稀缺。雷亚尔兑美元 收报3.7015/40，上日收报3.7328/53。

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南非股市：收跌，安赛乐米塔尔南非公司成为市场焦点。该公司称将以每股6.50兰特抛售7亿股，较周一收盘溢价56%。指标Top-40指数 收报46,569.63点，下跌0.75%；大盘综合指数 收报51,817.84点，下跌0.72%。

南非汇市：兰特兑美元反弹，因经济在第三季恢复成长

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印度股市：连续第二日下跌，受欧洲市场疲软拖累，且投资者在本周衍生品合约到期前削减仓位。BSE指数 收报25,775.74点，下跌0.17%；NSE指数 收报7,831.6点，下跌0.22%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.32/66.33，上日收报66.47/66.48。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报867.54点，下跌3.34%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报469.04点，下跌3.29%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.452，升值0.58%；卢布兑欧元 报69.67,升值0.43%。(完) (翻译 张荻；审校 徐文焰)

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