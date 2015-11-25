金砖国家：11月24日股汇市收盘纵览

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透11月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月24日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报839.3点，下跌0.22%。
中国股市：沪综指小幅收升，券商板块受消息刺激逆势走强
中国汇市：人民币微收升交投淡静，纳入SDR评估前料难现大波动
香港股市：恒指下跌，金属价格走软打压资源股
============================================================================
巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报48,284.189点，上涨0.28%。
巴西汇市：在巴西央行宣布美元回购交易中抛售5亿雷亚尔(1.35亿美元)后，雷亚尔跳升0.98%。本月央行已经进行了七次抛售。央行通常在年底扩大抛售规模，以缓解市场美元稀缺。雷亚尔兑美元 收报3.7015/40，上日收报3.7328/53。
============================================================================
南非股市：收跌，安赛乐米塔尔南非公司成为市场焦点。该公司称将以每股6.50兰特抛售7亿股，较周一收盘溢价56%。指标Top-40指数 收报46,569.63点，下跌0.75%；大盘综合指数 收报51,817.84点，下跌0.72%。
南非汇市：兰特兑美元反弹，因经济在第三季恢复成长
===========================================================================
印度股市：连续第二日下跌，受欧洲市场疲软拖累，且投资者在本周衍生品合约到期前削减仓位。BSE指数 收报25,775.74点，下跌0.17%；NSE指数 收报7,831.6点，下跌0.22%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.32/66.33，上日收报66.47/66.48。
===========================================================================
俄罗斯股市：指标RTS指数 报867.54点，下跌3.34%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报469.04点，下跌3.29%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报65.452，升值0.58%；卢布兑欧元 报69.67,升值0.43%。(完) (翻译 张荻；审校 徐文焰)
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。