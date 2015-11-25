美国与加拿大经济指标预测--11月25日-12月2日****

投行观点：Harris目标价从102美元上调至110--巴克莱
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
11月23日当周
11月25日(三)
-- 美国建筑许可年率(万户) 10月修正值 -- 115.0
1200 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 433.9
再融资指数 -- 1,694.8
1330 美国实质个人支出(较前月) 10月 -- +0.2%
个人所得(较前月) +0.4% +0.1%
个人支出(经季调，较前月) +0.3% +0.1%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.2%
1330 美国耐久财订单 10月 +1.5% -1.2%
扣除运输的耐久财订单 +0.3% -0.3%
扣除国防的耐久财订单 -- -1.9%
扣除飞机的非国防资本财订单 +0.4% -0.1%
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月21日当周 27.0 27.1
四周均值(万人) -- 27.075
续请失业金人数(万人) 11月14日当周 216.4 217.5
1400 美国联邦住房金融局(FHFA)房屋价格(较前月) 9月 -- +0.3%
(较上年同期) -- +5.5%
1445 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 11月初值 -- 55.0
服务业PMI 55.0 54.8
1500 美国路透/密西根大学消费者信心指数 11月终值 93.1 93.1
现况指数 -- 104.8
预期指数 85.7 85.6
1500 美国新屋销售年率(万户) 10月 50.0 46.8
1800 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 10月 -- +1.7%
11月26日(四)
暂无重要经济指标公布。
11月27日(五)
1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -0.1% -0.3%
(较上年同期) -- -0.4%
11月30日当周
11月30日(一)
1330 加拿大经常帐(亿加元) 第三季 -- 赤字174.0
1445 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 11月 54.8 56.2
1500 美国成屋待完成销售指数(较前月) 10月 +1.8% -2.3%
12月1日(二)
1330 加拿大国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- -0.1%
GDP环比年率 第三季 -- -0.5%
GDP(较前月) 9月 -- +0.1%
1445 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 11月终值 -- 52.6
1500 美国建筑支出(较前月) 10月 +0.6% +0.6%
1500 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 11月 50.5 50.1
投入物价分项指数 40.0 39.0
就业分项指数 49.0 47.6
新订单分项指数 -- 52.9
-- 美国汽车销售年率(万辆) 11月 1,800 1,824
12月2日(三)
1315 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 11月 增加18.8 增加18.2
1330 美国劳工成本 第三季修正值 +0.8% +1.4%
非农生产力环比年率 +2.1% +1.6%
1445 美国ISM纽约企业活动指数 11月 -- 705.3
1500 加拿大央行利率决议 -- -- 0.5%
(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 龚芳；审校 张涛)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选