美股业绩：惠普调降全年财测，因打印机和个人电脑营收疲软

这是惠普最后一次公布财报，该公司作为科技界领头羊，已在本月分拆为两家独立公司，此后惠普公司和惠普企业公司 将分别公布业绩。

惠普的企业服务部门营收下降9%，企业集团营收则增长2%。

截至10月31日的第四季，公司整体营收下降9.5%至257.1亿美元。

净利从上年同期的13.3亿美元降至13.2亿美元。但每股盈余从0.70美元增至0.73美元，因流通股减少。

惠普企业股价一度上涨2.3%至14美元，周二收报13.69美元，自11月2日挂牌以来已跌7%。

相反，惠普公司股价收报14.64美元，同期涨幅约20%。(完)