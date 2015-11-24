美股业绩：惠普调降全年财测，因打印机和个人电脑营收疲软

标题新闻：Advent和贝恩资本达成从银行手中收购德国支付集团Concardis的协议，收购价未披露
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这是惠普最后一次公布财报，该公司作为科技界领头羊，已在本月分拆为两家独立公司，此后惠普公司和惠普企业公司 将分别公布业绩。
惠普的企业服务部门营收下降9%，企业集团营收则增长2%。
截至10月31日的第四季，公司整体营收下降9.5%至257.1亿美元。
净利从上年同期的13.3亿美元降至13.2亿美元。但每股盈余从0.70美元增至0.73美元，因流通股减少。
惠普企业股价一度上涨2.3%至14美元，周二收报13.69美元，自11月2日挂牌以来已跌7%。
相反，惠普公司股价收报14.64美元，同期涨幅约20%。(完)
(编译 张荻/郑茵 审校 龚芳/杜明霞)
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路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。