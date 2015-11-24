澳新经济指标预测--11月25日-12月2日****

全球金市：金价持稳，因美元和美债收益率削减涨幅
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月23日当周 11月25日(三) 0030 澳洲建筑完工 第三季 -2.1% +1.6% 2145 新西兰进口(亿新西兰元) 10月 50.1 49.1 出口(亿新西兰元) 40.2 36.9 贸易收支(亿新西兰元) 逆差9.37 逆差12.22 截至10月的一年 逆差33.7 逆差32 11月26日(四) 0030 澳洲资本支出 第三季 -3.0% -4.0% 建筑类资本支出 -5.5% -5.6% 工厂厂房/机器设备支出 -1.0% -1.2% 11月27日(五) 暂无重要经济数据公布 11月30日当周 11月29日(日) 2145 新西兰建筑许可 10月 -- -5.7% 11月29-30日 2330 澳洲TD-MI通胀指标 11月 -- 持平 11月30日(一) 0000 澳洲HIA新屋销售(较前月) 10月 -- -4.0% 0000 新西兰NBNZ企业展望指数 11月 -- 10.5% NBNZ企业自身活动指数 -- 23.7% 0030 澳洲企业库存 第三季 -- 持平 企业总获利 -- -1.9% 企业税前获利 -- -11.3% 0030 澳洲民间部门信贷 10月 -- +0.8% 房屋信贷 -- +0.6% 2145 新西兰贸易条件(较前季) 第三季 -- +1.3% 2230 澳洲AIG制造业指数 11月 -- 50.2 12月1日(二) 0030 澳洲建筑许可 10月 -- +2.2% 民间部门建筑许可 -- -1.9% 0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元) 第三季 -- 190 0330 澳洲央行利率决议 12月 -- 2.00% 12月2日(三) 0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季 -- +0.2% (较上年同期) -- +2.0% 最终消费 -- +0.9% 资本支出 -- +0.4% 2230 澳洲AIG服务业指数 11月 -- 48.9 (完)
路透纽约/伦敦1月19日 - 金价周四持稳，抹去稍早的跌幅，因美元和美债收益率削减涨幅。稍早美国经济数据强劲和美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦发表支持逐步升息的讲话，给金市施压。
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