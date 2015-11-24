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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 07:22 BJT

****澳新经济指标预测--11月25日-12月2日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： 

    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段    预估值     前值
    
    11月23日当周
    
    11月25日(三)
    0030 澳洲建筑完工                              第三季      -2.1%      +1.6% 
    2145 新西兰进口(亿新西兰元)                      10月       50.1       49.1
               出口(亿新西兰元)                                 40.2       36.9
               贸易收支(亿新西兰元)                         逆差9.37  逆差12.22
                                           截至10月的一年   逆差33.7     逆差32
    
    11月26日(四)
    0030 澳洲资本支出                              第三季      -3.0%      -4.0% 
             建筑类资本支出                                    -5.5%      -5.6% 
             工厂厂房/机器设备支出                             -1.0%      -1.2%
    
    11月27日(五)
    暂无重要经济数据公布
    
    11月30日当周
    
    11月29日(日)
    2145 新西兰建筑许可                             10月         --       -5.7%
    
    11月29-30日
    2330 澳洲TD-MI通胀指标                          11月         --        持平
    
    11月30日(一)
    0000 澳洲HIA新屋销售(较前月)                    10月         --       -4.0%
    0000 新西兰NBNZ企业展望指数                     11月         --       10.5%
               NBNZ企业自身活动指数                              --       23.7%
    0030 澳洲企业库存                             第三季         --        持平
             企业总获利                                          --       -1.9%
             企业税前获利                                        --      -11.3%
    0030 澳洲民间部门信贷                           10月         --       +0.8%
             房屋信贷                                            --       +0.6%
    2145 新西兰贸易条件(较前季)                   第三季         --       +1.3%
    2230 澳洲AIG制造业指数                          11月         --        50.2
    
    12月1日(二)
    0030 澳洲建筑许可                               10月         --       +2.2%
             民间部门建筑许可                                    --       -1.9%
    0030 澳洲经常帐赤字(亿澳元)                   第三季         --         190
    0330 澳洲央行利率决议                           12月         --       2.00%
    
    12月2日(三)
    0030 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季)            第三季         --       +0.2%
                              (较上年同期)                       --       +2.0%
             最终消费                                            --       +0.9%
             资本支出                                            --       +0.4%
    2230 澳洲AIG服务业指数                          11月         --        48.9
    (完)

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