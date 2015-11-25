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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 08:18 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--11月25日-12月2日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间
。

 日期   时间  国家    规模       发行细节
 11/25        美国               发售七年期公债
 11/25        美国               发售两年期浮动利率债券
 11/25        意大利             标售零息/BTP债券
 11/25        日本               标售20年期公债
 11/25        德国    30亿欧元   标售10年期联邦债券
 11/26        意大利             标售国库券
 11/26        日本               标售三个月期贴现国库券
 11/27        意大利             标售中长期公债
 11/27        日本               标售两年期公债
 11/30  1350  法国               标售国库券(BTF)
 12/01        日本               标售10年期公债
                                 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美国现货公债            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    日本公债市场             英国公债市场              [
GB/CN]
    台湾债市                 中国债市                  [
CN/CN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
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 (编译 孙国玉；审校 郑茵)

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