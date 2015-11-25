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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 08:21 BJT

《中国报摘》--中国证券报11月25日

* 头版头条:

--中国国家主席习近平在中央财经领导小组第十一次会议上指出，加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场。业内人士认为，四项要求指明了未来股票市场改革发展方向，可以预期，包括注册制改革、监管转型在内的多项改革措施将连续推出。

* 其他:

--加快实施自贸区战略是本届政府力推的一项战略，也是中国新一轮对外开放的重要内容。目前，中国已签署自贸协定14个，涉及22个国家和地区。同时，国内自由贸易园区申报也在加速。

--“十三五”能源规划是中国油气改革的窗口期，势将加大对煤层气的开发力度，国家能源局颁布的《煤层气勘探开发行动计划》，提出到2020年，建成3-4个煤层气产业化基地，抽采量力争达到400亿立方米，远超“十二五”的开发目标。

--在宏观经济增长换挡、资管竞争加剧、利率市场化深入和风控压力上升的背景下，三季度信托五年来首次环比季度负增长，这可能意味着信托业的拐点正在来临。

--中国证券业协会网站数据显示，截至10月底，累计40家机构提交首次备案138笔。当月，25家证券公司销售（含自销、代销）私募产品512只，月度销售金额184.41亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 吴芳; 审校 张喜良)

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