《中国报摘》--中国证券报11月25日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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* 头版头条:
--中国国家主席习近平在中央财经领导小组第十一次会议上指出，加快形成融资功能完备、基础制度扎实、市场监管有效、投资者权益得到充分保护的股票市场。业内人士认为，四项要求指明了未来股票市场改革发展方向，可以预期，包括注册制改革、监管转型在内的多项改革措施将连续推出。
* 其他:
--加快实施自贸区战略是本届政府力推的一项战略，也是中国新一轮对外开放的重要内容。目前，中国已签署自贸协定14个，涉及22个国家和地区。同时，国内自由贸易园区申报也在加速。
--“十三五”能源规划是中国油气改革的窗口期，势将加大对煤层气的开发力度，国家能源局颁布的《煤层气勘探开发行动计划》，提出到2020年，建成3-4个煤层气产业化基地，抽采量力争达到400亿立方米，远超“十二五”的开发目标。
--在宏观经济增长换挡、资管竞争加剧、利率市场化深入和风控压力上升的背景下，三季度信托五年来首次环比季度负增长，这可能意味着信托业的拐点正在来临。
--中国证券业协会网站数据显示，截至10月底，累计40家机构提交首次备案138笔。当月，25家证券公司销售（含自销、代销）私募产品512只，月度销售金额184.41亿元人民币。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。