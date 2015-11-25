《新兴市场重要经济事件预告》--11月25日-12月2日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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11月25日(三)
安卡拉--土耳其央行经济学家会议(0830)。
巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2100)。
圣地亚哥--2015年智利经济调查报告发布。
捷克兹林--捷克央行总裁Miroslav Singer在一场有关“危机期间央行非传统工具及捷克央行货币政策”的会议上发表演说(1200)。
11月26日(四)
新加坡--新加坡财政部长王瑞杰在亚洲竞争力研究所2015年年会发表讲话(0110)。
11月27日(五)
拉巴特--西班牙央行总裁林德参加“地中海地区的货币政策与金融稳定”会议(0600)。
布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer发表讲话，题为“欧洲经济-恢复长期成长还是陷入停滞？”(0815)。
11月28日(六)
新德里--印度经济峰会(至11月30日)。
11月30日(一)
安卡拉--土耳其央行发布金融稳定报告(0800)。
12月1日(二)
华盛顿--中国财政部副部长朱光耀在彼得森研究所发表讲话(2100)。
新德里--印度央行举行利率会议。
安卡拉--土耳其央行公布11月政策会议记录(1200)。
布达佩斯--匈牙利央行非议息会议。
华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至12月2日)。
12月2日(三)
华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。
布达佩斯--匈牙利央行发布11月政策会议记录(1300)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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香港重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 郑茵)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。