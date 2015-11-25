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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 08:26 BJT

《新兴市场重要经济事件预告》--11月25日-12月2日

(除特别说明外，均为GMT时间)

11月25日(三)

安卡拉--土耳其央行经济学家会议(0830)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决议(2100)。

圣地亚哥--2015年智利经济调查报告发布。

捷克兹林--捷克央行总裁Miroslav Singer在一场有关“危机期间央行非传统工具及捷克央行货币政策”的会议上发表演说(1200)。

11月26日(四)

新加坡--新加坡财政部长王瑞杰在亚洲竞争力研究所2015年年会发表讲话(0110)。

11月27日(五)

拉巴特--西班牙央行总裁林德参加“地中海地区的货币政策与金融稳定”会议(0600)。

布拉格--捷克央行总裁Miroslav Singer发表讲话，题为“欧洲经济-恢复长期成长还是陷入停滞？”(0815)。

11月28日(六)

新德里--印度经济峰会(至11月30日)。

11月30日(一)

安卡拉--土耳其央行发布金融稳定报告(0800)。

12月1日(二)

华盛顿--中国财政部副部长朱光耀在彼得森研究所发表讲话(2100)。

新德里--印度央行举行利率会议。

安卡拉--土耳其央行公布11月政策会议记录(1200)。

布达佩斯--匈牙利央行非议息会议。

华沙--波兰央行举行货币政策委员会会议(至12月2日)。

12月2日(三)

华沙--波兰央行宣布利率决定(1030)。

布达佩斯--匈牙利央行发布11月政策会议记录(1300)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 郑茵)

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