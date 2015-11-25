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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 08:24 BJT

《香港报摘》--经济日报11月25日

**头版头条**

--电能实业 小股东以近五成反对票否决与长江基建 的千亿合并方案，粉碎长建主席李泽钜将“两兄弟”联手的美梦。投资界估计，电能及长建股价将会受压，前者或跌一成。

**其他**

--香港零售业未见谷底，周大福 主席郑家纯称，2015/16年度财年下半年将考虑把7-8间市场容纳不了的分店关闭。

--中国财政部于香港发行2年期20亿元人民币零售国债于本周五开始发售，银行界预期息率约2.9厘，多家银行及券商以优惠吸引客户认购。

--据英国传媒报导指，滙丰控股 未来两年会裁减2,000个商业银行部门员工，当中数以百计的英国员工受影响。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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