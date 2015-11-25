《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月25日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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*工商时报：
--法院昨日三读通过金融机构合并法修正案，以后金融机构并购不必依据企业并购法，而可享有免证交税、移转货物或劳务免营业税、因合并产生商誉摊销延长为15年、土增税记存也不限于营业用土地等四大好处。
--世界银行和PwC全球联盟组织发布2016全球缴纳税款调查报告指出，全球189个受访经济个体，台湾的企业总税率达34.5%，在亚洲四小龙居首；主要是因台湾雇主的劳工税捐负担高达18.4%，比港、韩、星均高，甚至高于全球平均的16.2%。
--为兼顾消费者需求及产险业市场发展，金管会放宽产险业经营业务项目，让产险业也能开卖三年期伤害险及健康险。保险局局长李满治表示，考量国际情况及业者、保户需求后，决定放宽业务项目，让符合资格的产险业者也能卖三年期保单，最快明年消费者就可买到。
*经济日报：
--跨太平洋伙伴协定（TPP）利基发酵，两岸台商爆发新一波越南投资潮，当地工业区6月以来狂销，近五个月销量超过以往18个月累计，进一步促成台、越、星、日、大马等企业合建850公顷大型工业区，台湾经济力紮根东协。
--面板业面临史上超级寒流侵袭。专业市调机构IHS DisplaySearch示警，现阶段面板价格已接近厂商材料成本，价格跌势仍将持续，群创 、友达 等台湾厂商本季起恐连亏两季，整体跌价惨况超越2008年金融海啸时期。
--兆丰金控 241亿台币现金增资倒数计时，正在执行护盘任务的国安基金，确定参与认购，员工认购比率也相当高，兆丰金昨天董事会决议现增完成后，将转对兆丰银私募增资155.6亿台币，厚植兆丰银打亚洲盃的实力。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。