《台湾报摘》--工商时报、经济日报11月25日

*工商时报：

--法院昨日三读通过金融机构合并法修正案，以后金融机构并购不必依据企业并购法，而可享有免证交税、移转货物或劳务免营业税、因合并产生商誉摊销延长为15年、土增税记存也不限于营业用土地等四大好处。

--世界银行和PwC全球联盟组织发布2016全球缴纳税款调查报告指出，全球189个受访经济个体，台湾的企业总税率达34.5%，在亚洲四小龙居首；主要是因台湾雇主的劳工税捐负担高达18.4%，比港、韩、星均高，甚至高于全球平均的16.2%。

--为兼顾消费者需求及产险业市场发展，金管会放宽产险业经营业务项目，让产险业也能开卖三年期伤害险及健康险。保险局局长李满治表示，考量国际情况及业者、保户需求后，决定放宽业务项目，让符合资格的产险业者也能卖三年期保单，最快明年消费者就可买到。

*经济日报：

--跨太平洋伙伴协定（TPP）利基发酵，两岸台商爆发新一波越南投资潮，当地工业区6月以来狂销，近五个月销量超过以往18个月累计，进一步促成台、越、星、日、大马等企业合建850公顷大型工业区，台湾经济力紮根东协。

--面板业面临史上超级寒流侵袭。专业市调机构IHS DisplaySearch示警，现阶段面板价格已接近厂商材料成本，价格跌势仍将持续，群创 、友达 等台湾厂商本季起恐连亏两季，整体跌价惨况超越2008年金融海啸时期。

--兆丰金控 241亿台币现金增资倒数计时，正在执行护盘任务的国安基金，确定参与认购，员工认购比率也相当高，兆丰金昨天董事会决议现增完成后，将转对兆丰银私募增资155.6亿台币，厚植兆丰银打亚洲盃的实力。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。