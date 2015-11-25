中国基金：中邮基金周二起成为首家在新三板挂牌上市的公募基金

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透上海11月25日 - 中邮创业基金管理股份有限公司日前公告称，公司股票于周二（24日）在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌公开转让，其由此成为首家在新三板挂牌上市的公募基金公司。
中邮基金的公告显示，中邮基金的证券代码为834344，交易方式为协议转让，华创证券为其主办券商。
证券时报的报导称，多家公募基金此前透露了挂牌新三板的发展规划，中邮基金率先完成了股份制改造，并很快披露了公开转让说明书、主办券商推荐报告等材料，在新三板挂牌进展上一马当先。
中邮基金披露的财务报表数据显示，2014年度公司营业收入为5.20亿元人民币，净利润为1.62亿元，其中，2014年年报披露的每股收益为1.62元。
在股东结构方面，首创证券持有总股本的47%，中国邮政集团持有29%，三井住友持有24%。（完） (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。