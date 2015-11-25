中国基金：中邮基金周二起成为首家在新三板挂牌上市的公募基金

路透上海11月25日 - 中邮创业基金管理股份有限公司日前公告称，公司股票于周二（24日）在全国中小企业股份转让系统（新三板）挂牌公开转让，其由此成为首家在新三板挂牌上市的公募基金公司。

中邮基金的公告显示，中邮基金的证券代码为834344，交易方式为协议转让，华创证券为其主办券商。

证券时报的报导称，多家公募基金此前透露了挂牌新三板的发展规划，中邮基金率先完成了股份制改造，并很快披露了公开转让说明书、主办券商推荐报告等材料，在新三板挂牌进展上一马当先。

中邮基金披露的财务报表数据显示，2014年度公司营业收入为5.20亿元人民币，净利润为1.62亿元，其中，2014年年报披露的每股收益为1.62元。