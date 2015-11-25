《全球重要经济事件一览表》--11月25日-12月2日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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11月25日(三)
伦敦--英国央行负责审慎政策的执行董事David Rule在一个研讨会发表讲话(1040)。
日本松江--日本央行政策委员会审议委员白井早由里将向本地商界领袖发表讲话，而后举行新闻记者发布会(0100)。
伦敦--英国财政大臣奥斯本发表秋季陈述及开支审查报告(1230)。
法兰克福--欧洲央行副总裁康斯坦西欧发布半年度金融稳定评估报告(1000)。
斯德哥尔摩--瑞典央行发布金融稳定报告(0830)。
伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔发表讲话(1030)。
11月26日(四)
马德里--西班牙央行总裁林德在第八届桑坦德国际银行会议中发表主旨演讲(1040)。
11月27日(五)
拉巴特--西班牙央行总裁林德参加“地中海地区的货币政策与金融稳定”会议(0600)。
11月30日(一)
华盛顿--美联储理事就多德-弗兰克修正案举行公开会议(1330)。
日本名古屋--日本央行总裁黑田东彦对名古屋当地企业领袖讲话(0100)。
西班牙帕尔玛--西班牙央行总裁林德就“西班牙经济的现状与展望”发表演讲(1825)。
12月1日(二)
美国东兰辛--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势及货币政策发表讲话(1745)。
伦敦--英国央行公布今年银行业压力测试结果，并发布金融稳定报告。
悉尼--澳洲央行举行议息会议(0330)
珀斯--澳洲央行总裁史蒂文斯向澳洲以色列商会发表讲话(2300)。
12月2日(三)
华盛顿--美联储主席叶伦在华盛顿经济俱乐部发表演讲(1700)。
劳德代尔堡--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1310)。
阿林顿--美联储理事塔鲁洛参加联邦存款保险公司(FDIC)主办的会议(1400)。
华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。
日本冈山--日本央行副总裁岩田规久男向当地商业领袖发表演讲，并召开记者发布会(0130)。
渥太华--加拿大央行宣布利率决定(1500)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。