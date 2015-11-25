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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 08:42 BJT

《全球重要经济事件一览表》--11月25日-12月2日

(除特别说明外，均为GMT时间

11月25日(三)

伦敦--英国央行负责审慎政策的执行董事David Rule在一个研讨会发表讲话(1040)。

日本松江--日本央行政策委员会审议委员白井早由里将向本地商界领袖发表讲话，而后举行新闻记者发布会(0100)。

伦敦--英国财政大臣奥斯本发表秋季陈述及开支审查报告(1230)。

法兰克福--欧洲央行副总裁康斯坦西欧发布半年度金融稳定评估报告(1000)。

斯德哥尔摩--瑞典央行发布金融稳定报告(0830)。

伦敦--澳洲央行助理总裁德贝尔发表讲话(1030)。

11月26日(四)

马德里--西班牙央行总裁林德在第八届桑坦德国际银行会议中发表主旨演讲(1040)。

11月27日(五)

拉巴特--西班牙央行总裁林德参加“地中海地区的货币政策与金融稳定”会议(0600)。

11月30日(一)

华盛顿--美联储理事就多德-弗兰克修正案举行公开会议(1330)。

日本名古屋--日本央行总裁黑田东彦对名古屋当地企业领袖讲话(0100)。

西班牙帕尔玛--西班牙央行总裁林德就“西班牙经济的现状与展望”发表演讲(1825)。

12月1日(二)

美国东兰辛--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济形势及货币政策发表讲话(1745)。

伦敦--英国央行公布今年银行业压力测试结果，并发布金融稳定报告。

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0330)

珀斯--澳洲央行总裁史蒂文斯向澳洲以色列商会发表讲话(2300)。

12月2日(三)

华盛顿--美联储主席叶伦在华盛顿经济俱乐部发表演讲(1700)。

劳德代尔堡--美国亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特发表讲话(1310)。

阿林顿--美联储理事塔鲁洛参加联邦存款保险公司(FDIC)主办的会议(1400)。

华盛顿--美联储发布经济状况褐皮书(1900)。

日本冈山--日本央行副总裁岩田规久男向当地商业领袖发表演讲，并召开记者发布会(0130)。

渥太华--加拿大央行宣布利率决定(1500)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 徐文焰；审校 张涛)

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