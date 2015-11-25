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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 08:38 BJT

中国个股：东方证券周四起公开发行至多120亿元公司债，期限五年

路透上海11月25日 - 中国东方证券 日前公告，将于周四(26日)起公开发行不超过120亿元人民币的固息公司债，期限五年。

是次公司债票面利率预设区间为3.7-4.5%。发行人和主承销商将于今日(25日)向网下机构投资者询价，根据询价结果确定票面利率。

在120亿元发行总额中，网上发行数量预设为发行总额的0.83%，即1亿元。发行人和主承销商将根据网上发行，及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制。

网上发行时间为一个交易日，即发行首日11月26日上海证券交易所交易系统正常交易时间；网下发行期限为三个交易日，即11月26日至11月30日。

该期债无担保，由东方花旗证券主承，中诚信证券评估有限公司对发行人主体和本期债项评级均为AAA。

东方证券股票周二收报25.50元，近一个月累计上涨24%。(完)

参看公告详情，可点选上海证券交易所 here (发稿 李宏薇；审校 张喜良)

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