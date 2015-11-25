中国经济：拓宽融资渠道，探讨设立人民币中东欧合作基金--总理

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透北京11月25日 - 中国国务院总理李克强周二表示，中国愿与中东欧国家共同拓宽融资渠道，充分发挥100亿美元专项贷款作用，研究设立30亿美元投资基金，启动中国-中东欧投资合作基金二期，探讨设立人民币中东欧合作基金。
新华社援引他在第五届中国-中东欧国家经贸论坛上的致辞指出，中国倡议筹建16+1多边金融公司，鼓励通过融资租赁、贸易融资、股权投资、公私合营等多种形式，降低合作融资成本。
李克强称，对于使用中国装备和产品的，中方愿提供优惠的融资支持。中方加入欧洲复兴开发银行的申请已获董事会批准，正待理事会通过。双方也正在商谈联合融资，中东欧企业可由此渠道获得更多资金；此外，亚洲基础设施投资银行、丝路基金等金融机构也可以为双方项目合作提供支持。
他认为，“16+1合作”的重点之一是加强区域交通基础设施建设，以更好对接“一带一路”倡议。中国将全力推动匈塞铁路这一旗舰项目，确保年内开工、两年完成，并与有关各方共同推进中欧陆海快线建设，使中东欧成为中国同欧洲贸易联系的快捷通道。
他并指出，中国在港口、港区建设方面有较强的能力，中国愿意投资中东欧国家的港口和港区建设，并充分结合中方网络装备技术和性价比好的优势与中东欧国家需求，开展互联网基础设施建设合作，促进网络互联互通。
产能合作方面，李克强提出，中国在汽车、钢铁、造船、化工、港口设备、工程机械等领域拥有优质产能，可把中国的优势产能同中东欧国家的发展需求、西欧发达国家的关键技术结合起来，开展三方合作；中国愿同波罗的海国家探讨开展高铁合作，其中一些关键设备可以考虑从西欧等国家采购。
关于中国经济的走势，他强调，中国经济具有巨大的韧性、潜力和回旋余地，13亿多人口的消费升级将形成世界上最大的市场需求。未来五年，中国经济年均增速需要保持在6.5%以上，这意味着到2020年人均GDP将达到1.2万美元左右，按照世界银行的标准，接近高收入国家水平，基本跨越“中等收入陷阱”，这也将为包括中东欧国家在内的世界各国提供更多发展机遇。（完） (发稿 马蓉; 审校 沈燕/张喜良)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。