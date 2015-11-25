《香港报摘》--信报11月25日

**头版头条**

--英国天空新闻（Sky News）报道，汇控 拟未来两年裁减工商金融2,000个职位，部分透过自然流失进行。

**其他**

--渣打 供股权今日起在港交所 买卖，下月10日为决定供股的最后限期。

--安德思联合创始人兼首席执行官韩福南表示，与平安信托合资的境外基金最终或可以募得超过5亿美元，已有中资退休金成为基础投资者，其他投资者来自英国、瑞士、韩国，亦可能有主权财富基金。基金主要投资中国内地中小企业。

--在西太平洋塞班岛开赌的博华太平洋 ，其全球资本市场部总裁严衍申表示，赌场于本月27日（周五）正式开业后能为集团带来充足现金流，支撑第一期赌场酒店的部分发展；由于塞班岛未有收取博彩税，他估计EBITDA率可高达五成，明年EBITDA或能追上部分澳门赌场的水平。（完）

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