《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月25日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
11月25日 - 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元 ) 美股道琼工业指数 周二收高19.51点，或0.11%，报17,812.19点。因能源股受全球紧张局势推动上 涨。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 110.920 2.06 20245 8.596 0.78 中国铝业 7.910 -0.88 12637 2.452 0.50 中国移动 58.780 0.55 161138 91.109 -0.48 中国人寿 18.090 -0.11 106082 28.040 -0.22 中石油 74.320 2.69 20205 5.760 0.87 中石化 64.970 0.73 39211 5.035 1.31 汇丰控股 40.030 -0.79 1632557 62.047 -0.57 中电信 51.280 1.16 9091 3.974 0.11 中国联通 12.750 0.39 84966 9.881 -0.59 兖州煤业 4.720 -1.46 3617 3.658 -0.60 华能国际 38.490 1.69 13957 7.457 1.60 南方航空 38.690 -4.59 13889 5.997 -0.38 东方航空 28.920 -3.18 5171 4.483 -0.39 中芯国际 5.430 -1.63 8259 0.842 0.20（完）
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。