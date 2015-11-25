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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 08:50 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--11月25日

11月25日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.75港元      )
                                                                                            
 美股道琼工业指数      周二收高19.51点，或0.11%，报17,812.19点。因能源股受全球紧张局势推动上
 涨。            
                                                                                            
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       110.920    2.06      20245             8.596       0.78
 中国铝业                       7.910   -0.88      12637             2.452       0.50
 中国移动                      58.780    0.55     161138            91.109      -0.48
 中国人寿                      18.090   -0.11     106082            28.040      -0.22
 中石油                        74.320    2.69      20205             5.760       0.87
 中石化                        64.970    0.73      39211             5.035       1.31
 汇丰控股                      40.030   -0.79    1632557            62.047      -0.57
 中电信                        51.280    1.16       9091             3.974       0.11
 中国联通                      12.750    0.39      84966             9.881      -0.59
 兖州煤业                       4.720   -1.46       3617             3.658      -0.60
 华能国际                      38.490    1.69      13957             7.457       1.60
 南方航空                      38.690   -4.59      13889             5.997      -0.38
 东方航空                      28.920   -3.18       5171             4.483      -0.39
 中芯国际                       5.430   -1.63       8259             0.842       0.20（完）

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