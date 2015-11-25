《香港重要政经日程》--11月25日-11月30日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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================== 今日重要政经消息=================
11月25日（周三）
-- 中奥到家 首日挂牌。
-- 中国燃气 公布中期业绩。
-- 维他奶国际 公布中期业绩。
-- 博雅互动 公布第三季业绩。
-- 远东环球 公布中期业绩。
--16:00 丰盛机电IPO记者会。
--17:30 中国燃气 中期业绩记者会。
================== 近期重要政经消息=================
11月26日（周四）
-- 公布10月份进出口数据。
-- 福莱特玻璃 首日挂牌。
-- 六福集团 公布中期业绩。
-- DYNAM JAPAN 公布中期业绩。
--10:30 保利协鑫 股东特别大会。
--15:00 中远太平洋 股东特别大会。
11月27日（周五）
-- 辉山乳业 公布中期业绩。
-- 天鸽互动 公布第三季业绩。
-- 华南城 公布中期业绩。
-- 五龙电动车 公布中期业绩。
-- 海尔智能健康 公布中期业绩。
-- 枫叶教育 公布全年业绩。
-- Niraku 公布中期业绩。
-- 翠华控股 公布中期业绩。
11月30日（周一）
-- 公布10月份M-3货币供应。
-- 公布10月份人民币存款。
-- 公布10月份零售销售数据。
-- 公布10月份外汇基金总资产。
-- 国美电器 公布第三季业绩。
-- 耀才证券 公布中期业绩。
-- 大家乐 公布中期业绩。
-- 石药集团 公布第三季业绩。
-- 金卫医疗 公布中期业绩。
-- 元亨燃气 公布中期业绩。
注：1. “*”代表新增。
2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。