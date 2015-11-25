标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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(本文由路透中文网编译提供)
路透阿姆斯特丹11月25日（记者 Thomas Escritt） - 周二，海牙国际仲裁法庭将就菲律宾提请的南海仲裁案开始举行有关实体问题的庭审。
菲律宾2013年向海牙国际仲裁法庭提出诉讼，要求法庭就该国根据《联合国海洋法公约》在南海水域的200海里专属经济区的开发权作出仲裁。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示：“律宾方面违反与中国达成的双边协议以及在《南海各方行为宣言》中所作承诺，单方面提起仲裁，妄图否定中国在南海的领土主权和海洋权益。我们对有关仲裁案的态度非常清楚：不接受、不参与。”(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。