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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 08:59 BJT

海牙国际仲裁法庭将就菲律宾提请的南海仲裁案开始举行有关实体问题的庭审

(本文由路透中文网编译提供)

路透阿姆斯特丹11月25日（记者 Thomas Escritt） - 周二，海牙国际仲裁法庭将就菲律宾提请的南海仲裁案开始举行有关实体问题的庭审。

菲律宾2013年向海牙国际仲裁法庭提出诉讼，要求法庭就该国根据《联合国海洋法公约》在南海水域的200海里专属经济区的开发权作出仲裁。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上表示：“律宾方面违反与中国达成的双边协议以及在《南海各方行为宣言》中所作承诺，单方面提起仲裁，妄图否定中国在南海的领土主权和海洋权益。我们对有关仲裁案的态度非常清楚：不接受、不参与。”(完)

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