中港个股：中信证券4-9月虚增互换业务1.06万亿元--证券业协会

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透北京11月25日 - 中国证券业协会周二公布场外证券业务开展情况报告称，4-9月，中国最大券商--中信证券 累计虚增互换业务规模1.06万亿元人民币（包括新增规模和终止规模）；协会正在进一步调查核实，发现违规情况将视情节相应采取自律管理措施。
该报告指出，中信证券自4月至9月报送的场外衍生品月报数据出现重大误差，造成其间各月互换业务新增规模及终止规模同时虚增(累计虚增额达10,633.63亿元)，但未对每月存量规模造成影响。这期间正好涵盖了中国股灾爆发的时段。
该误差影响范围包括4-9月各期《证券公司场外业务数据统计报表》中互换业务月度新增、终止及年度累计规模，相关数据已在本期报告中予以修正。
报告并指出，截至10月底，共39家证券公司开展了场外衍生品业务，月末未了结初始名义本金余额2,792.1亿元。
另据财新网援引一位熟悉收益互换的市场人士称，虚增业务规模，可能为了掩盖资金的真实去处，“因为融资融券额度有上限，券商手里即使有钱也会碰到天花板而借不出去，于是资金可以走收益互换，而且很隐蔽。虚增的这些钱可能做了其他的用途，最后被发现没有用来做互换业务，所以才是虚增。”
在中信证券高层接连被调查后，这家中国最大券商上周宣布最新人事变动，公司现任董事长王东明将退休，曾担任过公司总经理的张佑君将重返中信证券，被提名为新董事长人选。 （完） (发稿 孙琦子; 审校 沈燕/张喜良)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。