中港个股：中信证券4-9月虚增互换业务1.06万亿元--证券业协会

路透北京11月25日 - 中国证券业协会周二公布场外证券业务开展情况报告称，4-9月，中国最大券商--中信证券 累计虚增互换业务规模1.06万亿元人民币（包括新增规模和终止规模）；协会正在进一步调查核实，发现违规情况将视情节相应采取自律管理措施。

该报告指出，中信证券自4月至9月报送的场外衍生品月报数据出现重大误差，造成其间各月互换业务新增规模及终止规模同时虚增(累计虚增额达10,633.63亿元)，但未对每月存量规模造成影响。这期间正好涵盖了中国股灾爆发的时段。

该误差影响范围包括4-9月各期《证券公司场外业务数据统计报表》中互换业务月度新增、终止及年度累计规模，相关数据已在本期报告中予以修正。

报告并指出，截至10月底，共39家证券公司开展了场外衍生品业务，月末未了结初始名义本金余额2,792.1亿元。

另据财新网援引一位熟悉收益互换的市场人士称，虚增业务规模，可能为了掩盖资金的真实去处，“因为融资融券额度有上限，券商手里即使有钱也会碰到天花板而借不出去，于是资金可以走收益互换，而且很隐蔽。虚增的这些钱可能做了其他的用途，最后被发现没有用来做互换业务，所以才是虚增。”