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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 09:07 BJT

离岸人民币：韩国产业银行三年宝岛债以4.20%定价--消息

路透台北11月25日 - 两位消息人士周三表示，韩国产业银行(Korea Development Bank)计划发行三年期宝岛债，以4.20%完成定价，募资13亿元人民币。

一消息人士指出，韩国产业银行该档宝岛债将在台湾与新加坡双挂牌，时间为12月15日。

路透暂时未能取得发行人对此评论。(完)

台湾主要人民币发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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