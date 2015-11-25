国际油市：美国原油因获利回吐打压下跌，此前因中东局势而上涨

标题新闻：今年欧洲主要国家接连大选不会改变欧元区经济改善前景--ECB管委维勒鲁瓦德加洛
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土耳其周二在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机，称其侵犯了领空。俄罗斯总统普京称这是“恐怖分子共犯”在背后捅刀，警告“后果严重”。
美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加。API公布，截至11月20日当周，美国原油库存增加260万桶，至4.883亿桶，路透调查的分析师预计增加120万桶。库欣原油库存增加190万桶。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/孙茉莉; 审校 龚芳)
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路透1月20日 - 多元化企业通用电气(奇异，GE) 周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。