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货币新闻 | 2015年 11月 25日 星期三 09:22 BJT

国际油市：美国原油因获利回吐打压下跌，此前因中东局势而上涨

土耳其周二在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机，称其侵犯了领空。俄罗斯总统普京称这是“恐怖分子共犯”在背后捅刀，警告“后果严重”。

美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存增加。API公布，截至11月20日当周，美国原油库存增加260万桶，至4.883亿桶，路透调查的分析师预计增加120万桶。库欣原油库存增加190万桶。 (完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 张涛/孙茉莉; 审校 龚芳)

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