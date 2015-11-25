建信期货：中国期指空仓增仓力度较大

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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以下内容节选自11月25日的《期货日报》：
周二早盘股市延续调整，但午后跌幅持续收窄，上证指数尾盘翻红，期指持仓量明显上升。沪深300指数与中证500指数分别上涨0.01%、0.7%，上证50指数下跌0.36%，期指贴水幅度有所缩小。IF四份合约合计增仓536手至40262手，IH四份合约合计增仓858手至16453手，IC四份合约合计增仓423手至16299手。
总体上看，空方主力增仓力度较大。三品种汇总，前十主力净多持仓量为-5643手，较上一交易日增加331手，净多率由-8.4%上升至-7.7%。IF以空头主力减仓为主，IH多空较为均衡，IC以空头主力加仓为主。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。