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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 09:08 BJT

建信期货：中国期指空仓增仓力度较大

以下内容节选自11月25日的《期货日报》：

周二早盘股市延续调整，但午后跌幅持续收窄，上证指数尾盘翻红，期指持仓量明显上升。沪深300指数与中证500指数分别上涨0.01%、0.7%，上证50指数下跌0.36%，期指贴水幅度有所缩小。IF四份合约合计增仓536手至40262手，IH四份合约合计增仓858手至16453手，IC四份合约合计增仓423手至16299手。

　　总体上看，空方主力增仓力度较大。三品种汇总，前十主力净多持仓量为-5643手，较上一交易日增加331手，净多率由-8.4%上升至-7.7%。IF以空头主力减仓为主，IH多空较为均衡，IC以空头主力加仓为主。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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