《中国报摘》--其他报纸重要消息11月25日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
**上海证券报**
--国家发改委产业协调司副司长卢卫生在世界机器人大会上透露，多个部门正在研究制定机器人产品和关键零部件认证制度；有关部门计划年内出台机器人标准规划，此外还考虑用产业基金方式支持机器人行业发展，以及从扩大市场消费、加大金融支持等多方面给予机器人产业实质性支持。
**证券时报**
--截至目前，已有九家上市公司确认，共计可获得国开行下属的国开发展基金近18亿元股权投资性质的廉价资金。国开发展基金最近的一笔定向投资标的是烽火电子 的子公司陕西烽火实业，后者将以新增注册资本的方式吸纳国开发展基金成为第二大出资人。
**21世纪经济报道**
--保险机构登陆新三板的旋风愈刮愈烈，目前，已有八家保险机构挂牌新三板。由于目前多数挂牌新三板的保险机构都处于定增阶段，因此其在新三板的表现尚无定论。不过，截至11月24日收盘，首家在新三板挂牌的保险机构盛世大联为26.01元∕股，较其发行价格增长超过一倍。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。