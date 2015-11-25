版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 09:20 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息11月25日

**上海证券报**

--国家发改委产业协调司副司长卢卫生在世界机器人大会上透露，多个部门正在研究制定机器人产品和关键零部件认证制度；有关部门计划年内出台机器人标准规划，此外还考虑用产业基金方式支持机器人行业发展，以及从扩大市场消费、加大金融支持等多方面给予机器人产业实质性支持。

**证券时报**

--截至目前，已有九家上市公司确认，共计可获得国开行下属的国开发展基金近18亿元股权投资性质的廉价资金。国开发展基金最近的一笔定向投资标的是烽火电子 的子公司陕西烽火实业，后者将以新增注册资本的方式吸纳国开发展基金成为第二大出资人。

**21世纪经济报道**

--保险机构登陆新三板的旋风愈刮愈烈，目前，已有八家保险机构挂牌新三板。由于目前多数挂牌新三板的保险机构都处于定增阶段，因此其在新三板的表现尚无定论。不过，截至11月24日收盘，首家在新三板挂牌的保险机构盛世大联为26.01元∕股，较其发行价格增长超过一倍。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐