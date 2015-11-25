《独家新闻》易安信为与戴尔合并将保留Virtustream多数股权--消息

VMware普通股股价受此消息提振走高，周二在纽交所收高3.85%至60.35美元。

根据与戴尔交易的条款，股东每持有1股易安信股份将获得约0.111股追踪VMware股价的特别股票。

消息人士称，投资者一直在要求易安信启动对VMware的股份回购计划，但该公司至今尚未就此事作出决定。

激进对冲基金Elliott Management为易安信最大股东之一，其发言人拒绝置评。

易安信今年7月以12亿美元购得Virtustream。10月20日称，将与VMware以50/50比例共同持有Virtustream，而且从2016年开始，该合资企业的收益将合并至VMware的财务报表中。

VMware财务长Jonathan Chadwick在10月20日的电话会议中表示，由于未来数年将大规模投资全球业务，预计Virtustream在2016年将出现大约2亿-3亿美元的营业亏损。

Bernstein分析师Toni Sacconaghi在周一发布的一份研报中称，放弃此合资企业计划将缓解VMware的短期收益压力，也可以减少Virtustream将需要的资本开支和追加投资。(完) (编译 王颖/刘秀红；审校 许娜/高琦)