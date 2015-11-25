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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 10:13 BJT

台湾汇市：台币盘初受亚币提振小升但交投仍淡，月底出口商抛汇

路透台北11月25日 - 台币兑美元 周三盘初受亚币涨势提振，惟交投仍淡。汇银人士表示，盘初交投不兴，主要反应国际美元走跌，而月底出口商略有抛汇，实质需求不算太高。

汇银人士表示，盘初外资方向不明，出口商小幅抛汇。至于央行在盘初持续保持淡静，入市不多，对市场的影响暂看中性。

〞出口商月底了还是要卖，进口商就买了不少，〞一家大型商银交易员表示。

另外一家小型外商银行交易员则说，亚币活泼带动了台币上扬，不过股市受到了俄罗斯战机事件影响，台股盘初表现不佳，仍在观察金融市场的后续表现。

韩元兑美元 盘初在1,145.3，上日收在1,153.8。

本地时间0958时，台股加权指数 跌0.12%；台币早盘实质交易区间落在32.480-32.549；上日在32.560-32.600。

美元周三早盘全线走低，在感恩节假期即将到来、以及土耳其击落一架俄罗斯战机导致地缘政治紧张局势升级的情况下，投资者削减美元多仓。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日略有扩大；目前一个月美元/台币远汇 报32.470/32.480，上日收在32.470。

交易员预测今日实质交易区间：

• 32.450-32.550

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--《全球汇市》美元全线下跌，商品货币因油价上涨而受益

--突发事件：土耳其在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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