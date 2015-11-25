格林大华期货：郑棉低位运行，大连菜粕期货强势修复

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
以下内容节选自11月25日的《期货日报》：
美棉最近一周的出口销售数据尽管出现一定幅度的回升，但由于绝对量较低，对市场的支撑作用有限，加上美元指数近期表现强势，造成美棉期价走势低迷。国内方面，海关数据显示，中国前10个月累计进口棉花120万吨，同比下降42%。新棉收购依然呈现僵持状态，只有高品质棉因价高量少，价格表现较好，3128B现货最新报价13,800—13,900元/吨。棉纱价格持续下行，对棉价难以形成有效支撑，C32S指数最新报价20,385元/吨，日跌20元/吨，JC40S指数报价24,970元/吨，日跌25元/吨。总体来看，目前棉市供需两不旺，价格呈现低位区间震荡态势，行情的参与机会不大。
大豆进口量持续增加，造成蛋白类饲料原料供给明显增大，同时豆粕和DDGS等产品价格下跌，对菜粕需求形成较大冲击，使得菜粕现货价继续维持在1,800—2,000元/吨价格区间的难度加大。同时，需求淡季的影响造成菜粕近期销售困难，价格出现补跌行情在所难免。不过，菜粕供应不足的问题仍然比较突出，大幅下跌后，空头能量也需要进行释放，且技术上也存在较强的反弹要求，短期内菜粕行情可能存在一定的转机。后期则需关注饲料企业的冬储情况，将对菜粕市场行情形成较大影响。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。