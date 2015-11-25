格林大华期货：郑棉低位运行，大连菜粕期货强势修复

美棉最近一周的出口销售数据尽管出现一定幅度的回升，但由于绝对量较低，对市场的支撑作用有限，加上美元指数近期表现强势，造成美棉期价走势低迷。国内方面，海关数据显示，中国前10个月累计进口棉花120万吨，同比下降42%。新棉收购依然呈现僵持状态，只有高品质棉因价高量少，价格表现较好，3128B现货最新报价13,800—13,900元/吨。棉纱价格持续下行，对棉价难以形成有效支撑，C32S指数最新报价20,385元/吨，日跌20元/吨，JC40S指数报价24,970元/吨，日跌25元/吨。总体来看，目前棉市供需两不旺，价格呈现低位区间震荡态势，行情的参与机会不大。

大豆进口量持续增加，造成蛋白类饲料原料供给明显增大，同时豆粕和DDGS等产品价格下跌，对菜粕需求形成较大冲击，使得菜粕现货价继续维持在1,800—2,000元/吨价格区间的难度加大。同时，需求淡季的影响造成菜粕近期销售困难，价格出现补跌行情在所难免。不过，菜粕供应不足的问题仍然比较突出，大幅下跌后，空头能量也需要进行释放，且技术上也存在较强的反弹要求，短期内菜粕行情可能存在一定的转机。后期则需关注饲料企业的冬储情况，将对菜粕市场行情形成较大影响。(完)