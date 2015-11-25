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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 09:23 BJT

台湾新债：美国COMCAST 30年固定利率美元债以4.60%定价--消息

路透台北11月25日 - 两位消息人士周三表示，美国最大有线运营商COMCAST CORP 将在台湾发行30年期固定利率美元债，满两年可开始赎回券(NC2)以IRR(隐含年报酬率)4.60%定价。

该债券募资14.9亿美元，将在12月9日发行。

路透暂时无法联络到COMCAST CORP对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请参见 (记者 董永年; 审校 张喜良)

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