《香港报摘》--其他报纸重要消息11月25日

**明报**

--莎莎国际 截至9月底止半年纯利大跌55%，但维持去年同期的派息水平即0.09港元，远超于每股盈利0.054港元，并首次推出以股代息政策，令股东以认购价折让5%购买代息股份。

--绿地香港 与奇虎360 合作，于奇虎360旗下互联网金融平台发布、推广集团的互联网投资及金融产品，并透过该平台进行结付，发布产品额度达500亿人民币。

**星岛日报**

--市传新世界发展 创办人郑裕彤女婿杜惠恺持有的丰盛机电将于明日开招，集资最多3.35亿港元；由鹰君集团 主席罗家瑞六弟罗启瑞持有的新福港则于下周一（30日）接力招股。

**苹果日报**

--内地物业管理公司中奥到家 周三首日挂牌前夕暗盘价较招股价高12-14%。

--《纽约时报》引述消息人士报导，阿里巴巴集团 商讨入股香港南华早报虽然有重大进展，但目前买方仍未决定以阿里名义，抑或以主席马云个人名义收购，又指完成交易的时间可能长达数周至数月，甚至有机会取消收购。

**东方日报**

--美银美林报告，预期明年人民币在岸价（CNY）或跌至7，即较目前水平贬值9%。

--时代地产 全资附属广州市时代胜誉投资在公开拍卖中成功获得位于中国广东省广州市一幅住宅地块的土地使用权，总代价约24.69亿元人民币。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘

台湾报摘