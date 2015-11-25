《香港报摘》--其他报纸重要消息11月25日

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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**明报**
--莎莎国际 截至9月底止半年纯利大跌55%，但维持去年同期的派息水平即0.09港元，远超于每股盈利0.054港元，并首次推出以股代息政策，令股东以认购价折让5%购买代息股份。
--绿地香港 与奇虎360 合作，于奇虎360旗下互联网金融平台发布、推广集团的互联网投资及金融产品，并透过该平台进行结付，发布产品额度达500亿人民币。
**星岛日报**
--市传新世界发展 创办人郑裕彤女婿杜惠恺持有的丰盛机电将于明日开招，集资最多3.35亿港元；由鹰君集团 主席罗家瑞六弟罗启瑞持有的新福港则于下周一（30日）接力招股。
**苹果日报**
--内地物业管理公司中奥到家 周三首日挂牌前夕暗盘价较招股价高12-14%。
--《纽约时报》引述消息人士报导，阿里巴巴集团 商讨入股香港南华早报虽然有重大进展，但目前买方仍未决定以阿里名义，抑或以主席马云个人名义收购，又指完成交易的时间可能长达数周至数月，甚至有机会取消收购。
**东方日报**
--美银美林报告，预期明年人民币在岸价（CNY）或跌至7，即较目前水平贬值9%。
--时代地产 全资附属广州市时代胜誉投资在公开拍卖中成功获得位于中国广东省广州市一幅住宅地块的土地使用权，总代价约24.69亿元人民币。（完）
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。