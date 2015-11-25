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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 09:22 BJT

兴证期货：大连鸡蛋期货弱势下行基调难改

以下内容节选自11月25日的《期货日报》：

当前，鸡蛋供应充裕，鸡蛋价格不存在大涨的基础。随着玉米、豆粕价格大幅回落，蛋鸡养殖成本在不断下移，同时需求疲软，加之期货升水现货，因而我们认为后市可以逢反弹抛空。

　　10月全国蛋鸡总存栏量为14.56亿只，较9月减少1.3%，同比增加5.34%；在产蛋鸡存栏量为12.27亿只，较9月减少3.4%，同比增加6.34%；后备鸡存栏量为2.3亿只，较9月大幅增加11.77%，同比增加0.32%；育雏鸡补栏量较9月大幅增加16.87%，同比大幅增加40.05%。综合来看，若后期在产蛋鸡存栏量不出现大规模淘汰现象，在产蛋鸡存栏将稳步增加，鸡蛋供应将继续增加。

　　预计在饲料价格下跌、养殖仍有利润的情况下，蛋鸡短期淘汰量比较有限，这为鸡蛋价格进一步下跌提供了条件。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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