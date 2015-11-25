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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 09:23 BJT

宝城期货：沪胶空头可能会再度发力

以下内容节选自11月25日的《期货日报》：

近期，美联储加息预期再度升温，令美元指数破百趋势明显，使得全球商品为之胆寒。经历过本周“黑色星期一”的洗礼之后，沪胶期货1605合约终于迎来超跌反弹走势，呈现放量增仓的景象。不过，沪胶期价上行空间较为有限，主要是前期空单获利了结所致，市场做多信心并不足，看空情绪依然占据主导地位。由于沪胶移仓换月正在进行中，近月1601合约的空头逐步将头寸转移至新主力合约1605合约，短期或呈现近强远弱的格局。

　　眼下多头只是趁着超跌之际发起反击行情，持续做多信心并不紮实且外部条件也不具备。偏弱的供需面、均线压力和整数关口抛压情结均会让多头忌惮，空头会布下埋伏，等待逢高再度抛空，毕竟目前沪胶市场中期看空趋势未变。预计未来空头可能会再度发力，沪胶期价反弹至10,000元/吨附近存在介入机会。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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