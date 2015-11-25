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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 09:25 BJT

创元期货：沪铜后市不宜看多

以下内容节选自11月25日的《期货日报》：

回归2013年2月以来的中长期下跌趋势，沪铜一共经历了4次“断崖式”急速下探走势。其中，2013年4月、2014年3月和2015年1月的大阴急跌使得MACD指标产生了-1,600左右的极端值，2015年7月的最低点使得MACD产生了-1,000左右的最低值。由此，MACD指标-1,000和-1,600的历史指标值对应的价格具有支撑作用。

　　从K线图上看，沪铜在上周三、上周四、上周五止跌，对应的指标值就在-1,000，而本周一沪铜巨阴下挫。后市来看，MACD指标值将直逼-1,600，沪铜或还有1,000点左右的价格跌幅。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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