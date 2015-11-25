创元期货：沪铜后市不宜看多

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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以下内容节选自11月25日的《期货日报》：
回归2013年2月以来的中长期下跌趋势，沪铜一共经历了4次“断崖式”急速下探走势。其中，2013年4月、2014年3月和2015年1月的大阴急跌使得MACD指标产生了-1,600左右的极端值，2015年7月的最低点使得MACD产生了-1,000左右的最低值。由此，MACD指标-1,000和-1,600的历史指标值对应的价格具有支撑作用。
从K线图上看，沪铜在上周三、上周四、上周五止跌，对应的指标值就在-1,000，而本周一沪铜巨阴下挫。后市来看，MACD指标值将直逼-1,600，沪铜或还有1,000点左右的价格跌幅。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。