创元期货：沪铜后市不宜看多

回归2013年2月以来的中长期下跌趋势，沪铜一共经历了4次“断崖式”急速下探走势。其中，2013年4月、2014年3月和2015年1月的大阴急跌使得MACD指标产生了-1,600左右的极端值，2015年7月的最低点使得MACD产生了-1,000左右的最低值。由此，MACD指标-1,000和-1,600的历史指标值对应的价格具有支撑作用。