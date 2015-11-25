港报社评：对准“中史厌惧症”下药--星岛日报11月25日

教育局谘询中史教师对修订课程的意见，现行中史初中课程纲要是在十八年前定立，教学偏重古代治乱兴衰，学生死记硬背大量资料，却无法活化成与今天自己生活相关的知识，培养不到鉴古知今的能力，升上高中后纷纷放弃选修中史，很值得教育界利用今次修订课程的机会，对症下药。 现时超过八成学校在初中有独立中史科，但是到高中变成选修科后，即有大量学生放弃。新高中课程实施以来，选修中史的学生比例一直不高，最近三年止跌回稳至一成三，就算文凭试夺得五级或以上成绩的中史考生比例比地理高，仍然有较多学生选修地理，其中一个重要原因，是不少学生在初中学习中史的经验并不愉快，患上「中史厌惧症」，升上高中即纷纷「逃离苦海」。

读历史首先要认识事实，否则对历史事件的认识、评价和立论就会轻浮偏颇。初中作为入门，要学好基本功，难免要记着很多史料，这些史料未必即时派上用场，不少学生因而觉得中史是枯燥乏味又不实用的「苦差」学科。 为免学生产生这种观感，提升学生对中史的兴趣，令学生觉得所学资料并非「与己无关」，除了靠活泼的教学手法，课程内容亦非常重要，就是如何拉近史料与学生的距离，让学生觉得有切身关系，投入感情，也觉有趣。 现时学生学习中史的经验，却往往与此背道而驰，课程「详远略近」，对于久远的史料教得比较细致，来到近代反而「大而化之」，甚至因为花了太多时间去教古代史，到近代史出现囫囵吞枣的局面。偏偏近代史是最能够提升学生兴趣的部分，让学生看到自己所处社会和国家如何演变到今天的状况，产生深刻的切身感受。 当局考虑增加近代史和香港史的课程内容，由于课时所限，古代史方面难免有所浓缩，只要取其精华得法，不等如部分人士所批评的「数典忘祖」，反而有助学生把历史上发生的事与今天的生活环境串连起来，了解现时社会和政治运作的深层背景，并且从其历史发展中吸取教训，做到以史为鉴的目标。

由于近代史和香港史有部分内容争议性较大，例如国共之争、文化大革命、香港六七暴动、六四事件等，部分教材和老师轻轻带过，省得麻烦，其实可以参考通识科，不回避争议，但是要求对史实有基本认识，以知识为本，至于如何阐释，则不强求学生认同某一种立场。 当局须避免给中史科赋以提高学生爱国意识的目的，否则课程改革会引起新一轮的政治争议，节外生枝，对推行中史科反而不利。 任何人对自己生长和长期生活的地方，都应该有基本的认识，香港人学中史，和美国人学美国史一样天经地义，只要教学偏重陈述事实而非灌输立场，就不应该视为「洗脑」，政府不应该畏首畏尾，令学生对本身历史的认识遗下重要空白。

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