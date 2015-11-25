港报社评：“新生代”莫负重托，选民要“听言观行”--文汇报11月25日

区议会选举尘埃落定。本届区选中，不少年轻的首次参选者当选，其中包括多名「伞兵」。这种结果，多少有点出人意表，却也反映不少选民期待「新面孔」以新思维、新变化给社区服务带来新气象。区议会翻开新一页，建制派年轻区议员固然要再接再厉，戒骄戒躁，继续以扎实服务体察民情、凝聚民心，让市民街坊确认自己「没选错」；当选的「伞兵」同样要履行区议员服务市民、关注民生的最基本职责，绝不能借区议员身份煽动政治化，扭曲区议会本质。广大选民也有责任和权利去监督所有区议员，看他们是否尽职尽责，是否为民做实事、谋福祉，不容任何人把区议会变成掀政争、搞分化的平台。对所有当选的新一代区议员「听其言、观其行」，是选民对自己、对社区、对香港的利益负责。

区选降下帷幕，胜负已定，对当选者而言，新的「演出」才刚刚正式开始。所有当选区议员未来4年都要用服务社区的实绩，向选民交代，以证明不负选民所托。此次区选，大批建制派「生力军」在选举中报捷，成功实现新旧传承。建制派年轻当选者发扬真诚服务社区的传统，长期扎根地区，与街坊建立良好关系，透过实实在在的努力得到选民支持。放眼未来，相信建制派「生力军」会继续聆听居民意见，反映区内市民尤其是青年诉求，向政府发声，确保政府施政更贴合市民需要，以报答市民信任，扩大建制派民意基础。

本届区选的「新人」中，有多名支持「占中」立场的「伞兵」跻身区议会，引起各方关注。这些「伞兵」大多数没有服务社区的经验，也没有社区工作基础，有人更是最后一刻才报名「空降」参选，政纲偏重于政治理念，与区议会的性质、功能有明显差距。有分析认为，「伞兵」之所以能够突围而出，主要是「够新鲜」，能够迎合某些地区选民求新求变的要求。实际上，「伞兵」对区议会选举主打民生议题心知肚明，在选举策略上，回避「占中」等政治议题，甚至刻意掩饰「伞兵」的身份，均以「斯文温和」形象争取选票。有当选的「伞兵」接受传媒访问时表示，希望即使政见不同，亦可与居民有更多互动，打开沟通大门，未来不会动辄激进抗争、为抗而抗，承诺投入更多时间服务居民。

「生力军」得到选民支持成为区议员，进入到建制之内，理所当然要兑现竞选承诺，才能对得起向他们投下信任一票的选民。因此，建制派「小花」、「新丁」获胜当选区议员，没有理由沾沾自喜，反而更应时刻提醒自己，应该继续扎根基层，实实在在服务街坊市民。「伞兵」切莫偏离正途，走政治挂帅的邪路，试图将区议会变成如立法会一样高度政治化的政争角力场，而应谨记区议员服务社区、关注民生的宗旨和责任，并在具体行动中全力以赴，真正做到切实服务市民。

市民选择任何一个候选人当区议员，当然是希望他们代表自己处理好地区民生事务；而选择新人包括「伞兵」，相信是希望增加地区事务的多元竞争气氛，从而提升社区服务质素，为区内居民争取最大利益。选民运用政治权利选择区议员，当然也就有责任和义务监督所选择的「代议士」是否称职。民意如水，既能载舟，亦能覆舟。新一届区议会任期即将开始，希望所有当选者，包括「伞兵」区议员，选前选后言行一致，切实履行竞选承诺，埋头投身地区事务，掌握居民需求，建立服务网络。相信选民会睁大双眼，监察区议员的一言一行、一举一动，四年之后，甚至明年的立法会选举之时，选民将用自己的一票，再给政坛新生代包括「伞兵」们「评分」。

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