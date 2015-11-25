港报社评：年轻一代加入体制，积极推动社会变革--明报11月25日

新一届区议会选举结果，显示日后政坛新老更替将成为趋势。昨日，特首梁振英就年轻人参加区选和其中不少当选，语多肯定，并表示将探询他们加入谘询架构的兴趣；这是积极发展，显示政府回应政治生态以至社会脉动的变化。年轻人若接到探询或邀请，应该尽量参与，争取在体制内发挥影响力，反映年轻人的声音和诉求，起码使政策措施不致忽略了年轻一代的需要，更积极的是推动社会变革。

年轻人在历时79日的占领运动担当主力，他们大多在运动中默默无闻，而较能抓住公衆眼球的是少数取态激进的一群，他们除了哗衆取宠，部分更滑向暴力边缘，在公衆的认知里，营造了对占领运动年轻人的负面形象。不过，「伞兵」或伞后组织成员参与区议会选举，他们的表现让人耳目一新，包括绝非一般空降，而是努力做地区工作，密切与居民沟通互动等；粗略统计，他们之中约有8人当选，大多都击败了「区会老手」，即使是落败的「伞兵」，也大多高票落选。「伞兵」在今次选举的战绩，固然显示人心思变，不过，若非他们努力经营，深耕细作，也不会赢得地区居民肯定。

因此，选举结果虽然整体政治版图基本维持不变，但是政治生态已经起了微妙变化，「伞兵」在选举站稳阵脚只是表征，最重要是选民的心态求变，对选择什么人服务社会的意识，更加浓烈。人心在变、政治生态在变、社会在变，就此不单各个党派要调适回应，政府更要聆听人民的声音和诉求，梁振英主动评价年轻人参选，表示肯定，是积极而正确的取态。 昨日，内地《环球时报》社评评论这次区议会选举，对「伞兵」和年轻人在选举中的因素和作用，有较多贬意，例如说要让香港年轻人「面对内地的竞争、内地的情绪，他们要认真处理同内地的关系，而不是拥有向内地无限单方面发泄不满的奢侈权利」；梁振英对于「伞兵」当选，说香港是多元化社会，「就是希望民主选举的结果能够反映和代表香港这个多元化的一个现实」。梁振英的评论更切合香港实际，期望有了正确认知，对选举衍生出来的相关情况和问题，政府都会有恰当应对和处理。

梁振英提出探询和邀请当选或落选年轻人参加谘询架构的工作，首先，期望这是对这类年轻人全面开放，而非仅限于代表建制党派出征的年轻人，若把这次吸纳操作成为另一次近亲繁殖，只会加深政府与年轻一代的鸿沟，进一步撕裂社会，而非真个吸纳新一代与政府一起为社会做好服务；其次，政府不宜停留在旧思维，认为吸纳异见人士加入谘询架构旨在招安和消音，而是要认真体待年轻人提出的意见和诉求，对合理部分予以恰当重视。

占领运动之后，各方面认识到政府的青年政策和青年工作有不足之处，亲北京阵营和一些人则摆出一副家长式训斥教导姿态，对年轻人语多批评，他们一些说法，只要熟识香港情况，都会认为个中存在误解甚至偏见，若据此制订政策，只会使年轻人对特区政府更不满、对国家更疏离。梁振英提出吸纳年轻人到谘询架构工作，明显与过去一些说法和做法不同，期望这是政策回归正确轨道的开始，日后对话沟通回复主导，使裂解的社会逐步癒合。一切都由摆正青年政策和工作开始。

至于获政府探询或邀请的年轻人，应该积极回应，特别是对政府持批判取向的一群，更应该把握机会。今次参选的「伞兵」，无论是当选或落选，前提是他们都想透过民主选举加入议会，目的为带来改变，虽然谘询架构的性质和功能与区议会不一样，但是年轻一代的声音和诉求仍然可以透过这个渠道在体制内反映出来。在政治上，除非只想在体制外以「革命」手段改朝换代，否则，透过体制运作逐步推进事态发展，仍然是文明社会的正常选择。

另外，未来属于年轻一代，他们若干年后肯定成为社会的主力，起着主导作用，虽然届时他们已经成为壮年或老年人了。指出这一点，只为说明年轻一代在当今社会，是衆多持份者之一，社会组成既然多元化，就涉及多元利益，若向那一方倾斜，社会就会失衡而产生诸多问题。只要年轻人参与谘询架构工作，就会体认不应偏执，需要顾及执中平衡的重要。指出这一点，绝无要年轻一代认命之意，只是点出妥协的重要，举世政治家都是妥协高手，他们透过妥协取得权力，实现自己的主张与理想。今次梁振英释出的信息，若解读为培养政治人才，为香港政坛注入新动力，则其意义更逾乎吸纳年轻一代加入谘询架构工作，而是有更深层考虑。因此，应该好好把握。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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