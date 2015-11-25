港报社评：无惧息魔袭香江，独忌美元势太强--信报11月25日

美国第三轮量化宽松（QE3）结束已一年多，期间市场对加息的揣测无日无之，但利率正常化一直只闻楼梯响，决策者始终未动「真格」。可是，从联储局主席耶伦和一众央行高层近期的言论、美国经济数据尤其职位增长，以至利率期货市场价格变动判断，除非环球经济或金融市场发生重大事故，否则美国十二月落实九年来首次加息，可说已无悬念。

市场普遍预期，联储局下月调高联邦基金利率四分一厘后，不会像以往加息周期般每次会议皆把利率上调，意味加息步伐将较过去缓慢。受制于联滙制度，香港无法自行决定利率去向，金融海啸引发的「大衰退」（Great Recession）虽已结束六年，可是美国「零息政策」（ZIRP）至今未改。习惯了超宽松货币环境的香港，对久违了的「息魔」难免既陌生又害怕。

坊间看似不以美国温和加息为忧，但银行界一面声称利率正常化没什么大不了，一面却强调本港银行体系资金充裕，即使美国下月加息，香港仍大有条件暂不追随。由此足证，港人在利率问题上口是心非，否则焉会对加息「拖得就拖」抱如此正面的态度？

在联系滙率的现实下，港息低于美息不可能长期维持。过去银行体系银根松动，本港虽曾出现短暂不跟随美国加息的现象，最终仍以「追加」收场。与其寄望资金长期像现在般充裕，美国加息不会导致资金撤离本港，不如实事求是，认真检讨加息对香港的影响。

港美经济周期既可相若亦可背驰，情况如属前者，则本港虽无独立货币政策，惟港息追随美息变动，问题不大。然而，港美经济周期若处于背驰状态，港息随美息上落，结果香港经济不是热上加热，便是冷上加冷，完全身不由己。

美国于二○○九年第三季告别衰退，从复苏开始至今年上半年，GDP年均实质增长略高于百分之二。本港零售旺区近月吉舖大增，租金劲减蔚然成风，在在予人生意难做、经济好极有限的感觉。可是，这六年期间，本港GDP年均实质增长高于百分之三，较美国多出一个百分点以上。这虽不代表本港经济表现远胜美国，但联储局若断定美国经济承受温和利率上调绰绰有余，那么香港经济抵御加息的能力理应不在美国之下。

美国十月份失业率低见百分之五，离按该国标准评估的全民就业不远，惟不能忽略放弃求职人士对失业率下降的「贡献」。计入这个因素，美国劳工市场实非数据显示般强劲。相对来说，香港同期百分之三点三的失业率，较美国失业率百分之五更能体现「全民就业」。与GDP一样，港美就业市场情况有别，直接比较并不恰当，但站在两地经济周期的角度衡量息口上升对香港的影响，相关对比仍不失其参考价值。

必须一提的还有通胀。过去一年，发达经济体包括美国、英国、欧罗区和日本，不是通胀率极低便是陷入轻微通缩；从本报昨天A22版报道可见，香港在区内的主要竞争对手新加坡，十月消费物价指数（CPI）按年下跌百分之零点八，连续十二个月处于通缩状态。本港通胀踏入下半年虽呈现放缓，但通胀是有复合效应的，经过数年累积，物价升幅明显高于其他发达经济体的香港（综合消费物价指数二○一○年初至今累升百分之二十五，年均升幅约百分之四），市民购买力遭蚕食的苦况，远甚于上述诸国。利率微升对改善「银纸不见使」虽于事无补，惟对普罗储蓄户而言，总算聊胜于无。

话分两头，内地经济放缓情况若恶化，又或美国加息步伐较市场预期快，「息魔」对香港的冲击便得重新估计。然而，从目前情况着眼，令人担心的并非港息随美息上调，而是美国加息一旦带动美元展开新一波升浪，港元相对众贸易对手货币固然强上加强，削弱本港出口竞争力；强美元触发另一轮商品震荡和新兴市场撤资潮，祸及本港股市并加剧楼市调整压力，对香港的冲击将难以估计。

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