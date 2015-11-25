版本:
中国
亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 10:14 BJT

《汇市简讯》美元指数迟滞，但信号总体正面

0145GMT

*美元指数亚洲盘初在淡静交投中出现十字星，该指数开盘跌0.3%，避险情绪令多头承压

*亚洲市场有涨有跌--日经指数跌0.66%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.15%，E-迷你标普500指数期货跌0.1%

*五日、10日和20日移动均线和周线均微升

*看涨目标分别在4月和3月趋势高点100.00/30

*首道支撑位和阻力位分别在10日移动均线切入位99.37和早先高点99.64

*技术图请参见 link.reuters.com/quc26w(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 孙国玉；审校 张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐