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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 10:36 BJT

日本股市：日经指数早盘下跌，地缘政治紧张情势打击风险偏好

日经指数 早盘下跌0.5%至19,822.15点，此前已经五连涨。

交易商表示，巴黎恐袭以及俄土紧张局势等全球性事件对日本股票的直接影响有限，但鉴于日本股市的绝大多数参与者是外国投资者，因此日股容易受到这些投资者避险情绪的影响。

“巴黎袭击以及布鲁塞尔安保升级等事件对(日本)市场的单独影响可能较小，但投资者担心那种不确定性，”Amundi Japan市场和投资信息部主管Masaru Hamasaki称。

他并称，安全防范措施可能扩大至其他大城市造成的投资风险，抑制风险偏好。

“股市不喜欢不确定性，”他说。

东证股价指数 下跌0.7%至1,594.31点，JPX-日经400指数 下滑0.8%至14,372.22点。(完)

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