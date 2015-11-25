日本股市：日经指数早盘下跌，地缘政治紧张情势打击风险偏好

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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日经指数 早盘下跌0.5%至19,822.15点，此前已经五连涨。
交易商表示，巴黎恐袭以及俄土紧张局势等全球性事件对日本股票的直接影响有限，但鉴于日本股市的绝大多数参与者是外国投资者，因此日股容易受到这些投资者避险情绪的影响。
“巴黎袭击以及布鲁塞尔安保升级等事件对(日本)市场的单独影响可能较小，但投资者担心那种不确定性，”Amundi Japan市场和投资信息部主管Masaru Hamasaki称。
他并称，安全防范措施可能扩大至其他大城市造成的投资风险，抑制风险偏好。
“股市不喜欢不确定性，”他说。
东证股价指数 下跌0.7%至1,594.31点，JPX-日经400指数 下滑0.8%至14,372.22点。(完)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。