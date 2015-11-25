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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 10:29 BJT

台湾股市：随周边股市下跌，市场担心俄战机被击落引来地缘政治风险

路透台北11月25日 - 台湾股市周三随同周边市场下跌，投资者担心土耳其击落俄罗斯战机所带来的地缘政治风险，权重股下跌。

0213 GMT，台股加权股价指数 跌0.26%至8,378.08点，上日收于8,400.14点。

电子类指数 跌0.32%，金融保险类指数 跌0.36%。

全球最大电子零部件制造商鸿海精密 跌0.4%，全球晶圆代工龙头台积电 也跌0.4%。(完)

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