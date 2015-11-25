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货币新闻 | 2015年 11月 25日 星期三 11:27 BJT

芝加哥期市：小麦期货走升，但供应充裕限制涨幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 491.00 2.50 +0.51% -1.36% 501.73 40

CBOT玉米 364.75 0.50 +0.14% -0.68% 371.48 46

CBOT大豆 862.50 -1.25 -0.14% -0.20% 876.39 44

CBOT稻米 $12.08 -$0.11 -0.94% -0.25% $12.14 53

美国原油 $42.69 -$0.18 -0.42% +2.25% $44.03 53

汇率

欧元/美元 $1.065 $0.001 +0.08% +0.13%

美元/澳元 0.726 0.000 +0.04% +0.88%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>

(编译 徐文焰/王兴亚；审校 杜明霞/龚芳)

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