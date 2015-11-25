台湾债市：10年增额券殖利率盘初区间微扬，量缩消化部分获利了结卖需

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透台北11月25日 - 台湾10年104/12期增额公债 发行前交易殖利率周三盘初区间微扬。交易员指出，继上日104/12R爆大量却未能顺利突破1.13%关口后，令市场交投转趋谨慎，盘初消化部分获利了结卖需，今日多空料暂在1.13%附近进行拉锯。
他们表示，104/12R距离下月8日标售仍有一段时间，期间变数尚难预料，使市场进一步追价意愿稍显不足，该券殖利率一度触及1.1290%的两个月盘中低位，随后就小幅走高在1.13%上方稍作整理。
〞还有再投资的需求，这样下去后面要怎么玩，这阵子先观望。〞一位大型金融机构交易人士说。
另位大型银行交易员也称，尽管今日各年期主流券殖利率略见扬升，但场上仍见多方交投身影，显然资金行情还在运行，后续关注资金行情续航力道。若维持强劲，台债走势有望区间偏多，若有转弱，这波行情则将暂告休息。
也有位证券交易员提及，受惠于这波资金行情，104/12R殖利率趋跌逼近1.13%，周二空单量能仅温和增加至66亿台币，离百亿大关仍有些距离，暂未引起市场高度关注。
本地时间10:18时，五年券104/13期 升0.28基点至0.7243%，成交量4亿台币；10年券104/12R殖利率也升0.18个基点至1.1350%，成交量为650.5亿台币；至于台股加权指数 则跌0.29%。
交易员预估，今日104/13期殖利率区间在0.715-0.730%；104/12R期则在1.125-1.145%。
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