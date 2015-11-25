中国反腐：中国民用航空局副局长周来振嫌严重违纪接受调查--中纪委

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透北京11月25日 - 中国中央纪委监察部网站宣布，中国民用航空局党组成员、副局长周来振涉嫌严重违纪，目前正接受组织调查。此前曾在财政部工作长达25年。
中央纪委监察部网站刊登的公告显示，周来振此前曾长期在财政部任职：1981年8月起任财政部机关党委干部，机关团委副书记；1999年5月起任财政部国有资本金基础管理司副司长、企业司副司长。2006年10月起任民航总局财务司司长、民航局财务司司长（正司局长级）兼首都机场集团公司监事会主席。
在中国的反腐风暴中民航系统已有多名官员被查，包括中国南方航空股份有限公司董事长司献民涉嫌严重违纪，中国民航飞行学院原院长郑孝雍（正局级）、副院长吴旭勇（副局级）、副总会计师刘洪元（正处级）等均因涉嫌严重违纪违法问题被立案调查，并被移送司法机关采取强制措施。（完） (发稿 马蓉; 审校 沈燕/杨淑祯)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。