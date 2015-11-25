修正-《独家新闻》高盛三银行家转战优步，科技业频挖角华尔街

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路透纽约/旧金山11月25日 - 知情人士告诉路透，高盛 位于旧金山的科技投资银行团队有三名中阶银行家近几个月已离职，至叫车服务公司优步(Uber Technologies)任职。

这是华尔街银行人才转战矽谷(矽谷)初创公司的最新案例。在矽谷初创公司工作不那么繁重劳累，有些还许以股票期权和股票授予，这种诱惑令人很难抗拒。对科技业者来说，延揽原为银行家的员工，对其展开首次公开发行(IPO)和进行其他筹资活动也有帮助。

优步目前估值约100亿美元。该公司8月时表示预计在18-24个月内进行IPO。优步迄今已通过数轮融资筹得74亿美元，并是尚未公开发行的规模最大的“独角兽企业”之一。所谓“独角兽企业”是指价值逾10亿美元的私人持有科技新创企业。

高盛并未公开人员流失数据，但近几年来已有不少员工转战新创企业、私募股权投资公司和其他企业。这让高盛本月稍早还宣布了包括能较快升迁等一系列变革计划，旨在留住分析师和Associate级别的更多低阶员工。高盛还设立了一个专门小组，助其留住拥有副总裁(VP)职衔的中阶员工。

高盛和优步发言人均不愿置评。

优步之前也曾自高盛科技投资银行团队延揽了一些高阶员工，包括财务主管Gautam Gupta和企业发展主管Cameron Poetzscher。(完) (编译 张若琪 审校 王颖)