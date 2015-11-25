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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 11:15 BJT

《汇市简讯》美元/日圆仍处守势，尽管日本央行发表温和言论

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* 美元/日圆仍处于守势，尽管日本央行发表温和言论--市场已消化此项因素?

* 日本央行出台新宽松举措没有明确的时间表，取决于数据和物价趋势

* 美国明日感恩节假期前，更多美元多仓被结清

* 早盘高位122.57，盘中低位122.27，11月16日低位122.23为当前区间底部

* 浮现日本买盘，但122.20下方挂有停止单，122.00之下有更多停止单

* 履约价在122.00的14.4亿美元选择权到期，利好美元/日圆

(完)

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