中国新债：渣打银行香港12月7日将发行至多10亿元熊猫债，期限三年

路透上海11月25日 - 中国银行间债市国际性商业银行熊猫债发行再启，渣打银行(香港)有限公司周三公告，将于12月7日在中国银行间债市，簿记建档发行不超过10亿元人民币债券，期限三年，所募资金将用于在境外的一般业务。

今年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在中国银行间债市发债，开国际性商业银行在银行间债市发行人民币债券行先河；10月份招商局香港也在银行间债市发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。

本期债券牵头主承销商为中信证券，联席主承为渣打银行(中国)和中国银行。上海新世纪资信评估投资服务公司对发行人主体和本期债券的信用评级均为AAA。

该期债缴款日和起息日同为12月9日，发行期为12月7日至12月9日。

渣打银行(香港)是一家香港的持牌银行，最终控股人为渣打集团 。截至今年6月末，发行人在香港拥有近80家分支机构以及超过6,000名员工。

2015年上半年，发行人实现除税前溢利66.11亿港元，比2014年同期增长1.65%。截至6月30日，客户垫款净额4,485.66亿港元，比上年末下降1.41%；客户存款总额7,948.31亿港元，比上年末下降6.60%。(完)

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