中国新债：渣打银行香港12月7日将发行至多10亿元熊猫债，期限三年

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海11月25日 - 中国银行间债市国际性商业银行熊猫债发行再启，渣打银行(香港)有限公司周三公告，将于12月7日在中国银行间债市，簿记建档发行不超过10亿元人民币债券，期限三年，所募资金将用于在境外的一般业务。
今年9月末，香港上海汇丰银行和中国银行(香港)获准在中国银行间债市发债，开国际性商业银行在银行间债市发行人民币债券行先河；10月份招商局香港也在银行间债市发行了5亿元短期融资券，为境外非金融企业首只公开发行熊猫债。
本期债券牵头主承销商为中信证券，联席主承为渣打银行(中国)和中国银行。上海新世纪资信评估投资服务公司对发行人主体和本期债券的信用评级均为AAA。
该期债缴款日和起息日同为12月9日，发行期为12月7日至12月9日。
渣打银行(香港)是一家香港的持牌银行，最终控股人为渣打集团 。截至今年6月末，发行人在香港拥有近80家分支机构以及超过6,000名员工。
2015年上半年，发行人实现除税前溢利66.11亿港元，比2014年同期增长1.65%。截至6月30日，客户垫款净额4,485.66亿港元，比上年末下降1.41%；客户存款总额7,948.31亿港元，比上年末下降6.60%。(完)
参看相关细节，请点选上海清算所网站 here (发稿 李宏薇; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。