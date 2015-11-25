香港已公布经济指标--2015/11/25

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按年 % 2015年9月 零售销售值 -6.4 -5.3 +4.8 2015年9月 零售销售量 -3.1 -0.1 +6.6 2015年10月* 综合消费物价指数(CPI) +2.4 +2.0 +5.2 2015年10月* 甲类消费物价指数(CPI A) +2.6 +2.1 +7.1 2015年第三季 本地生产总值(GDP) +2.3* +2.8 +2.7 ----------------------------------------------------------------------------------- 15年8-10月% 15年7-9月% 14年8-10月% 失业率 3.3* 3.3 3.3 ----------------------------------------------------------------------------------- （以下以10亿港元为单位） 当月 前月 上年同期 2015年9月 贸易赤字／盈余 -36.38 -25.07 -50.37 注： *为已经更新 ^经修订数据。（完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.com） ***如欲提取相关资料，请在下列代码上按左鼠键两次*** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大....... 日本......... 欧洲............... 台湾......... 中国.......... 已公布经济指标一览 美国............... 日本......... 欧洲............... 韩国......... 中国................. 香港......... 澳洲.............. 台湾.........
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。