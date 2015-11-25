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亚洲 | 2015年 11月 25日 星期三 11:37 BJT

金属期市：镍价大涨6%并引领基本金属反弹，追随隔夜伦敦金属涨势

0303GMT，上海期交所主力1月期镍 大涨5.3%至每吨67,780元人民币，之前曾一度跳涨6%触及涨停。

伦敦金属交易所(LME)三个月期镍 周二飙升5.7%，之前曾触及每吨8,145美元的逾10年低点。该合约周三下跌0.2%至每吨8,760美元。

Peng表示，由于中国对镍的需求没有明显改善，他依然不看好今年剩余时间的镍价走势。

上海期交所其他基本金属也出现反弹。1月期铜 上涨近3%至每吨34,550元人民币，期锌 涨3%至每吨12,880元人民币。

LME三个月期铜 跌0.3%至4,592.50美元，隔夜上涨2.6%，从周一低点每吨4,443.50美元反弹。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽/汪红英；审校 徐文焰/王兴亚)

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