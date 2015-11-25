澳洲能源：Hastings为首联盟击败中国国家电网公司，中标澳洲电网

路透悉尼11月25日 - 一个由澳洲、加拿大和中东公司组成的联盟在竞标中击败中国国家电网公司，将以103亿澳元(75亿美元)收购澳洲一电力网络。这是澳洲最大私有化项目的组成部分。

以澳洲Hastings Funds Management为首联盟对新南威尔士州TransGrid电网给出的收购价，远远高于分析师预计的80亿澳元，也超过了包括中国国家电网公司在内的其他三方的报价。

“这是一个令人惊喜的结果，”新南威尔士州州长Mike Baird告诉记者，并称所得资金将用于帮助建设公路、铁路、医院和学校。

中国国家电网此前一直被看好，但最终花落别家，这也避免了澳洲因为将关键资产出售给中国国企而可能招致的公众反对。上个月澳洲将达尔文港租给中国公司，引起了反对党的强烈抗议，而美国也表示担忧。

在上述电网招标中，与澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 旗下Hastings联手的是澳洲电力公司Spark Infrastructure 、主权财富基金阿布扎比投资局、科威特Wren House Infrastructure和加拿大养老基金投资者Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ)。这几家澳洲公司总共入股比例为35%。