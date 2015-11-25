澳洲能源：Hastings为首联盟击败中国国家电网公司，中标澳洲电网

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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路透悉尼11月25日 - 一个由澳洲、加拿大和中东公司组成的联盟在竞标中击败中国国家电网公司，将以103亿澳元(75亿美元)收购澳洲一电力网络。这是澳洲最大私有化项目的组成部分。
以澳洲Hastings Funds Management为首联盟对新南威尔士州TransGrid电网给出的收购价，远远高于分析师预计的80亿澳元，也超过了包括中国国家电网公司在内的其他三方的报价。
“这是一个令人惊喜的结果，”新南威尔士州州长Mike Baird告诉记者，并称所得资金将用于帮助建设公路、铁路、医院和学校。
中国国家电网此前一直被看好，但最终花落别家，这也避免了澳洲因为将关键资产出售给中国国企而可能招致的公众反对。上个月澳洲将达尔文港租给中国公司，引起了反对党的强烈抗议，而美国也表示担忧。
在上述电网招标中，与澳洲西太平洋银行(Westpac Bank) 旗下Hastings联手的是澳洲电力公司Spark Infrastructure 、主权财富基金阿布扎比投资局、科威特Wren House Infrastructure和加拿大养老基金投资者Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ)。这几家澳洲公司总共入股比例为35%。
与中国国家电网联手的是澳洲本地上市公司麦格理集团 。中国国家电网已获得澳洲的外国投资许可，并被外界普遍视为中标热门，尽管存在安全疑虑。该电网承载敏感政府数据，并为澳洲首都堪培拉供电。(完) (编译 孙国玉；审校 张涛)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。