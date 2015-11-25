中国货币市场：回购利率近持平资金供需均衡，惟IPO在即致七天需求略增

路透北京11月25日 - 中国银行间市场周三主要回购利率变化不大。交易员称，资金供需均衡，大行融出正常，惟七天期品种因跨IPO周期而需求略多，但整体宽松格局下流动性无忧；虽临近年末资金或会有所趋紧，不过预计央行会出手维稳。

“还可以，这几天总体资金情况都一直比较稳定，供需也比较均衡吧。”华南一基金交易员说，“七天需求相对大一点，因为正好可以把最多（IPO）缴款的那天跨过去了，利率比开盘上了5个bp（基点）吧。”

交易员们并认为，虽年末临近，但并不担心流动性会出现意外收紧的情况，央行近期一系列举动均在暗示其维稳姿态，且由于市场预计11月数据仍将表现低迷，整体货币宽松局面不会改变。

在证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行(IPO)后，上述公司招股意向书显示，其中有八家公司的网上申购日定在下周二(12/1)。由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计届时下周又将吸引数以万亿计的资金参与申购。

另据路透统计，周四（26日）将有200亿元人民币的逆回购到期，而周五（27日）亦会有600亿元的国库现金定存到期。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.7660 1.7691 -0.31

七天 2.2861 2.2766 +0.95

14天 2.5716 2.6254 -5.38

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.2600 1.3250 -6.50

七天 2.1000 1.9000 +20.00

14天 2.5400 2.4300 +11.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.7800 1.7700 +1.00

七天 2.3300 2.3000 +3.00

14天 2.6500 2.7000 -5.00

Shibor

其中:隔夜 1.7850 1.7850 +0.00

七天 2.2860 2.2850 +0.10

三个月 3.0500 3.0500 +0.00