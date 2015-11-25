中国货币市场：回购利率近持平资金供需均衡，惟IPO在即致七天需求略增

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京11月25日 - 中国银行间市场周三主要回购利率变化不大。交易员称，资金供需均衡，大行融出正常，惟七天期品种因跨IPO周期而需求略多，但整体宽松格局下流动性无忧；虽临近年末资金或会有所趋紧，不过预计央行会出手维稳。
“还可以，这几天总体资金情况都一直比较稳定，供需也比较均衡吧。”华南一基金交易员说，“七天需求相对大一点，因为正好可以把最多（IPO）缴款的那天跨过去了，利率比开盘上了5个bp（基点）吧。”
交易员们并认为，虽年末临近，但并不担心流动性会出现意外收紧的情况，央行近期一系列举动均在暗示其维稳姿态，且由于市场预计11月数据仍将表现低迷，整体货币宽松局面不会改变。
在证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行(IPO)后，上述公司招股意向书显示，其中有八家公司的网上申购日定在下周二(12/1)。由于这批新股仍沿用预缴款制度，估计届时下周又将吸引数以万亿计的资金参与申购。
另据路透统计，周四（26日）将有200亿元人民币的逆回购到期，而周五（27日）亦会有600亿元的国库现金定存到期。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
----------------------------------------------------------
质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.7660 1.7691 -0.31
七天 2.2861 2.2766 +0.95
14天 2.5716 2.6254 -5.38
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.2600 1.3250 -6.50
七天 2.1000 1.9000 +20.00
14天 2.5400 2.4300 +11.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.7800 1.7700 +1.00
七天 2.3300 2.3000 +3.00
14天 2.6500 2.7000 -5.00
Shibor
其中:隔夜 1.7850 1.7850 +0.00
七天 2.2860 2.2850 +0.10
三个月 3.0500 3.0500 +0.00
----------------------------------------------------------(完) (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。