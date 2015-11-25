中国债市动态：现券收益率续降，俄土争端助燃短期避险情绪

路透上海11月25日 - 因俄罗斯战机被土耳其击落令地缘政治风险加大，金融市场避险情绪升温推动中国银行间债市周三早盘现券收益率续走低，其中国开10年活跃券收益率下行约2个基点（bp）；此外，稍早招标的三年续发国债结果也不错，定位稍低预期，倍数亦较高。

交易员并表示，IPO申购期将至资金面依旧平稳，这也令机构谨慎心态逐渐缓和，并支撑短期市场情绪；不过当前基本面和政策面预期仍无明显变化，债市缺乏突破震荡走势的动力，收益率持续下行空间料有限。

“（市场走强原因有）避险情绪、IPO临近资金面却平稳，昨日国债期货大涨后今天国开（券价）补涨，”北京一券商交易员称。

他认为，上述均是短期因素，对现券形成持续性推动作用有限，盘局仍未到打破之时，此时追涨并不是好时机，相反可以选择适当止盈。

据土耳其官员称，其战机周二在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机，之前土耳其曾多次警告该俄罗斯战机侵犯了其领空，但俄罗斯政府表示，俄罗斯战机并未飞离叙利亚空域。

在上周五中国证监会宣布首批10家新股重启首次公开发行（IPO），这十家公司周一均刊登招股意向书，在沪深两市启动新股发行程序，其中有八家公司的网上申购日定在下周二（12/1）；另两家公司分别为下周一（11/30)和下周三（12/2）。

上海一券商交易员表示，近两日的强势是国债期货引领的，不过今日早盘国债期货已现冲高乏力迹象，现券料也难以为继。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1603 早盘收报99.820元人民币，较上日结算价跌0.01%；10年期国债主力合约T1603 收报98.485元，较上日结算价涨0.06%。

一级市场方面，财政部上午招标续发行的280亿元人民币三年期固息国债，中标收益率2.7961%，稍低于此前2.82%的市场预测均值；该期债的边际中标收益率为2.8277%，投标倍数2.16倍。