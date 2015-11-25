中国汇市：人民币早盘微幅走升成交清淡，短期走势料仍以稳为主

标题新闻：IMF总裁称2017年全球经济一大风险在于各国在税制、监管和贸易领域恶性竞争
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* 人民币早盘微幅走升
* 方向不明致成交清淡
* 离岸人民币走升支撑境内汇价
* 在人民币纳入SDR评估前人民币汇价走稳
路透北京11月25日 - 人民币兑美元即期 周三早盘平稳略升，波幅仅约二十个点子，中间价微升仍徘徊在近三个月低位。交易员称，整体方向不明朗，即期人民币价格和交易量变动都很小，客盘仍以购汇为主，自营盘则担心干预盘进而趋于保守。
他们称，美元指数高位回落，推动离岸人民币小幅走升，一定程度亦支撑境内汇价，但目前人民币纳入SDR(特别提款权)评估日期临近，央行干预预期仍在，市场方向难以明确，交投兴趣趋于清淡，短期料即期人民币汇率仍以稳定为主。
“今天即期几乎没有动，只有掉期在动，...央行并没有明显动作，可能意在维稳。”一股份行交易员称。
境内一年期美元/人民币掉期 升水最近一周持续下滑，昨日收盘价已经创下近三周低位，而今日仍在继续走低，早盘最低一度触及1,060点子。
北京时间11:42，人民币兑美元 即期报6.3888元，上日收报6.3895元。今日人民币兑美元中间价 报6.3877元，上日中间价为6.3888元。人民币兑美元即期成交额 为47.73亿美元，上日半日为39.7亿美元。
全球汇市方面，美元周三早盘全线走低，在感恩节假期即将到来、以及土耳其击落一架俄罗斯战机导致地缘政治紧张局势升级的情况下，投资者削减美元多仓。
亚洲股市周三弥漫着紧张情绪，多数下跌，因土耳其在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机后，地缘政局呈剑拔弩张之势；原油价格从两周高位回落。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6045元, 上日尾盘为6.6105元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4215/6.422元, 上一交易日尾盘报6.4268元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3889。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 李文科/黄凯)
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路透香港1月20日 - 路透旗下基点报导，消息人士指出，以中信集团 为首的财团以20.8亿美元收购美国速食业巨擘麦当劳中港业务多数股权一 案，已有三家银行签约提供长天期离岸贷款。 中国银行澳门分行、招商银行纽约分行以及中国信托商业银行为该笔 贷款的牵头行，中银澳门亦担任贷款代理行及担保品控管行。 消息人士指出，三家银行合作提供俱乐部贷款，当中包含多笔子贷款 。 1月9日，麦当劳表示已签订一纸20年协议，将中国大陆和香港业务控 制权益卖给中信股份 旗下的中信资本(持股32%)及私募股权业者 凯雷 (持股20%)。(完) 麦当劳中港业务控制权出售细节，请参考 贵金属报导 基本金属报导 全球金市 COMEX金持仓 伦敦金定盘 COMEX铜持仓 现货金 现货银 现货铂金 现货钯金 金属期市 LME库存
路透北京1月20日 - 针对辽宁省财政数据造假事件，中国财政部周五称，辽宁省相关市县主要通过虚构应税事项和纳税依据、虚假拆迁或转让土地等四种方式虚增财政收入。