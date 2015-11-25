中国汇市：人民币早盘微幅走升成交清淡，短期走势料仍以稳为主

* 人民币早盘微幅走升

* 方向不明致成交清淡

* 离岸人民币走升支撑境内汇价

* 在人民币纳入SDR评估前人民币汇价走稳

路透北京11月25日 - 人民币兑美元即期 周三早盘平稳略升，波幅仅约二十个点子，中间价微升仍徘徊在近三个月低位。交易员称，整体方向不明朗，即期人民币价格和交易量变动都很小，客盘仍以购汇为主，自营盘则担心干预盘进而趋于保守。

他们称，美元指数高位回落，推动离岸人民币小幅走升，一定程度亦支撑境内汇价，但目前人民币纳入SDR(特别提款权)评估日期临近，央行干预预期仍在，市场方向难以明确，交投兴趣趋于清淡，短期料即期人民币汇率仍以稳定为主。

“今天即期几乎没有动，只有掉期在动，...央行并没有明显动作，可能意在维稳。”一股份行交易员称。

境内一年期美元/人民币掉期 升水最近一周持续下滑，昨日收盘价已经创下近三周低位，而今日仍在继续走低，早盘最低一度触及1,060点子。

北京时间11:42，人民币兑美元 即期报6.3888元，上日收报6.3895元。今日人民币兑美元中间价 报6.3877元，上日中间价为6.3888元。人民币兑美元即期成交额 为47.73亿美元，上日半日为39.7亿美元。

全球汇市方面，美元周三早盘全线走低，在感恩节假期即将到来、以及土耳其击落一架俄罗斯战机导致地缘政治紧张局势升级的情况下，投资者削减美元多仓。

亚洲股市周三弥漫着紧张情绪，多数下跌，因土耳其在叙利亚边境附近击落一架俄罗斯战机后，地缘政局呈剑拔弩张之势；原油价格从两周高位回落。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.6045元, 上日尾盘为6.6105元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.4215/6.422元, 上一交易日尾盘报6.4268元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3889。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。