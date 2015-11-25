更新版 1-中港个股：中信证券称其4-9月虚增互换业务逾万亿系公司系统升级错误

(新增中信证券官方回应)

路透北京11月25日 - 中国证券业协会周二公布场外证券业务开展情况报告称，中国最大券商--中信证券 4-9月累计虚增互换业务规模1.06万亿元人民币（包括新增规模和终止规模）；协会正在进一步调查核实，发现违规情况将视情节相应采取自律管理措施。

中信证券相关负责人对此表示，出现相关问题是因为公司系统升级造成对外报送个别信息的错误，主要涉及互换业务4-9月新增规模和终止规模的数据错误，但存量规模数据是正确的。公司在发现相关问题后，已于11月初进行了数据更正，当前，公司互换业务规模不超过400亿元。

证券业协会报告指出，中信证券自4月至9月报送的场外衍生品月报数据出现重大误差，造成其间各月互换业务新增规模及终止规模同时虚增(累计虚增额达10,633.63亿元)，但未对每月存量规模造成影响。这期间正好涵盖了中国股灾爆发的时段。

该误差影响范围包括4-9月各期《证券公司场外业务数据统计报表》中互换业务月度新增、终止及年度累计规模，相关数据已在本期报告中予以修正。报告并指出，截至10月底，共39家证券公司开展了场外衍生品业务，月末未了结初始名义本金余额2,792.1亿元。